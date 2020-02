Adidas anuncia novo uniforme do Flamengo 'Tua glória é lutar'

A estreia do novo uniforme será na partida contra o Athlético (PR), pela Supercopa do Brasil, no próximo domingo (16) | Foto: Divulgação

Manaus - A Adidas anunciou, de forma oficial, a nova camisa principal do Flamengo que será usada na temporada de 2020, na manhã desta terça-feira (11). A estreia do novo uniforme será na partida contra o Athlético (PR), pela Supercopa do Brasil, no próximo domingo (16).

Com listras horizontais mais largas do que as anteriores, as inovações ficaram por conta de pequenos detalhes. Nas listras pretas, uma simulação de tintura à mão quebra a rigidez da cor e do formato, dando a ideia de integração. Na parte onde a cor vermelha é predominante, a novidade é o hino original do clube, cantado pela primeira vez em 15 de novembro de 1920.

A estreia do "Novo Manto" será no próximo fim de semana, quando o Flamengo, campeão brasileiro, enfrenta o Athlético, campeão da Copa do Brasil. A partida acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no domingo (16), às 10h (horário de Manaus). O time comandado por Jorge Jesus vai em busca da "tríplice coroa" em 2020.