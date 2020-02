Copa do Brasil: Vasco defende invencibilidade contra time do Piauí

Vasco estreia na Copa do Brasil contra o Altos, do Piauí, defendendo uma invencibilidade que dura 14 jogos | Foto: Divulgação

Manaus - O próximo desafio do Vasco acontece em Teresina diante do Altos do Piauí. O jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil vai ser na próxima quarta (12) no estádio Albertão. A equipe carioca joga pelo empate para avançar na competição e ainda não vai contar com o volante colombiano Fredy Guarín.

“Ele está entregue ao departamento físico e fisiológico e vai trabalhar bem. Chegou bem melhor do que chegou na vez passada. Isso é o que o pessoal do clube me passa. Todo mundo fala da qualidade dele, já vi alguns anos atrás. E é um jogador que com certeza vai agregar muita qualidade”, declarou o treinador Abel Braga.

O Vasco deve ser o mesmo que venceu a Portuguesa por 3 a 2 no último domingo. A única mudança é o retorno de Talles Magno ao ataque no lugar de Vinícius. A equipe cruzmaltina enfrenta o Altos pela primeira vez na história. Contra outros clubes do Piauí, o Vasco tem 12 vitórias e dois empates em 14 partidas.