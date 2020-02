Aleam abre estacionamento para torcedores do Manaus nesta quarta (12)

Manaus - Nesta quarta-feira (12), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) disponibilizará o estacionamento da Casa para os torcedores que quiserem deixar seus veículos, no espaço, enquanto assistem o jogo entre o Manaus FC x Coritiba, que acontece, às 21h30, na Arena da Amazônia.

O estacionamento da Aleam estará aberto de 20h30 às 00h30. De acordo com a Diretoria de Comunicação da Casa, o objetivo é oferecer conforto, segurança e tranqüilidade aos torcedores, que assistirão o jogo, tendo a certeza que seus automóveis estarão protegidos.

Membro do Conselho de Comunicação da Aleam, o publicitário Rafael Borges, lembra que essa é uma ação que vem sendo realizada pela Casa, em incentivo ao esporte do Estado que vem ganhando status nos últimos anos.

“Essa tem sido uma determinação do presidente Josué Neto. Ao abrir os portões da Casa para colher os torcedores e proporcionar segurança ao seu patrimônio, ele reforça o compromisso do Poder Legislativo com o esporte do Estado”, ressaltou.

*Com informações da assessoria