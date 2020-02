Sem Flamengo! Globo vai transmitir a outra semifinal da Taça Guanabara

Sem poder transmitir o Fla-Flu por conta da falta de acordo com o Flamengo, a TV Globo bateu o martelo: irá exibir a semifinal entre Boavista e Volta Redonda , no próximo domingo, às 16h, em Bacaxá. A narração será de Luis Roberto, com comentários de Roger Flores e Pedrinho. A informação é do portal "Observatório da Televisão".

A emissora havia cogitado exibir um final no horário, devido ao baixo apelo da partida, mas acredita que pode garantir uma boa audiência no Rio.

Com a exibição, o domingo terá futebol em dose dupla na tela da Globo. Mais cedo, às 11h, Galvão Bueno comandará a transmissão da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Athletico-PR.

Taça Guanabara

Nesta quarta-feira (12), às 20h30, na semifinal da Taça Guanabara (o Fluminense tem a vantagem do empate), não há como ser diferente: o atacante precisará acertar contas com o clube que o projetou.

Não será a primeira vez e nem a última que um ex-tricolor jogará o clássico pelo lado rubro-negro. Ou vice-versa. Foi assim quando Conca e Henrique Dourado foram para o Flamengo. E também quando Thiago Neves trocou a Gávea pela volta às Laranjeiras. Pedro é apenas o caso mais recente. O que apimenta este reencontro é que o jogador tratou de provocar a antiga torcida. Em sua apresentação, prometeu: se marcar, vai comemorar.