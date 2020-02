Internacional vence e segue vivo na Libertadores

Inter vence a Universidad de Chile por 2 a 0 e enfrenta o Tolima, da Colômbia, na próxima fase | Foto: Divulgação/ Twitter @SCInternacional

Manaus - O Internacional derrotou o Universidad de Chile por 2 a 0 na última terça-feira (11) e se classificou para a terceira fase prévia da edição 2020 da Copa Conmebol Libertadores.

Jogando no Beira Rio, em Porto Alegre, o time gaúcho foi melhor desde o primeiro minuto de partida, ocupando o campo de ataque e pressionando o time chileno na defesa. Porém, não conseguia transformar este domínio em gols.

Este panorama começou a mudar aos 13 minutos, quando o técnico argentino Eduardo Coudet colocou o meio campo Boschilia no lugar de Patrick. E foi o camisa 21 quem abriu o placar para o Internacional, aos 42 minutos do primeiro tempo.

O meia aproveitou falha da equipe chilena para roubar a bola, partir em velocidade e bater na saída do goleiro Cristóbal Campos. Mas o melhor viria no segundo tempo. Aos 16 minutos o jovem Marcos Guilherme entrou no lugar do veterano argentino D'Alessandro e, aos 30 minutos, foi o autor de um golaço.

O lateral Moisés dá um lançamento para o camisa 23, que parte em velocidade pela esquerda, deixa Del Pino e Cristóbal Campo no chão e chuta para marcar o segundo.Na próxima fase o Internacional enfrenta o Tolima, da Colômbia, que venceu o Macará, do Equador, pelo placar agregado de 2 a 0.