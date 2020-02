Neymar é dúvida para UCL 'risco é muito grande', diz técnico

Desde que chegou ao PSG, Neymar soma 60 partidas perdidas por lesão e 76 partidas jogadas | Foto: Divulgação/ Twitter @neymarjr

Manaus - O Paris Saint-Germain não teve dificuldades para garantir vaga nas semifinais da Copa da França, nesta quarta-feira (12), e goleou o Dijon por 6 a 1. Embora a vitória seja comemorada, não há como negar que a grande expectativa é o duelo contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa (UCL, do inglês Uefa Champions League ).

O PSG venceu o Dijon por 6 a 1, pela Copa da França | Foto: Divulgação/ PSG

Com uma lesão na costela, Neymar é dúvida mais uma vez para o duelo. Desde sua chegada na França, em 2017, problemas físicos impediram o "menino Ney" de participar das fases de mata-mata da UCL e o PSG trata a situação com muito cuidado para que o brasileiro se recupere a tempo de enfrentar o Dortmund.

“Vamos decidir jogo a jogo. Não posso dizer agora que se ele jogará 100% em Dortmund, mas o risco diminui a cada dia. Não vamos correr riscos contra a Amiens (sábado, pela Ligue 1), isso está claro. Nós temos que conversar”, declarou o técnico da equipe francesa, Thomas Tuchel.

O brasileiro Thiago Silva marcou um dos gols da vitória do time francês | Foto: Divulgação/ PSG

Desde o início da temporada 2019/20, esta é a terceira lesão do jogador: desfalcou o PSG em 12 ocasiões. O histórico de contusões de Neymar desde agosto de 2017, quando chegou ao PSG, é grande: são 60 partidas fora contra 76 partidas jogadas.

“Nós vamos decidir na sexta-feira. Se for minha decisão, ele sempre joga, mas não é assim e devemos ter cuidado. Não podemos arriscar a saúde de um jogador. Precisamos ter responsabilidade (...) É uma decisão médica, o risco é muito grande”, completou o comandante do PSG, após vitória na Copa da França.

PSG x Dijon

O PSG derrotou o Dijon por 6 a 1, fora de casa nesta quarta-feira (12), pelas quartas de final da Copa da França. Mbappé, Thiago Silva e Sarabia marcaram a favor do PSG, contando ainda com a ajuda de Senou Coulibaly e Wesley Lautoa, que marcaram contra o próprio gol e fecharam o placar. Mounir Chouiar descontou para o Dijon.

Kylian Mbappé foi um dos destaques do Paris Saint-Germain na vitória contra o Dijon | Foto: Divulgação/ PSG

O resultado garantiu a classificação do time de Neymar às semifinais da competição e aguarda a definição do seu próximo adversário. O PSG venceu quatro das últimas cinco edições da Copa da França. Na última temporada, o time da capital enfrentou o Rennes e acabou caindo nos pênaltis após empate de 2 a 2 no tempo regulamentar.

O time é o maior vencedor do torneio, com 12 títulos, contra dez do Olympique de Marselha. Com o resultado, se confirmou a Oitava vitória seguida do PSG na temporada, dentro de uma sequência de 22 jogos sem perder.