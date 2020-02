Flamengo vence Flu em jogo de cinco gols

s gols da partida foram marcados por Bruno Henrique, Gabigol e Filipe Luís | Foto: Divulgação





O Flamengo está na final da Taça Guanabara. O time foi soberano até fazer 3 a 0 já no início do segundo tempo, no Maracanã. Mas só até os 10 min do segundo tempo, quando o Fluminense reagiu e encostou no placar.

No fim, a vitória por 3 a 2 classificou o Rubro-negro para a decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca. Os gols da partida foram marcados por Bruno Henrique, Gabigol e Filipe Luís. Luccas Claro e Evanilson descontaram.

A outra semifinal será disputada entre Boavista e Volta Redonda. O time de Saquarema tem a vantagem do empate e jogará a partida na sua casa, em Bacaxá. A final está marcada para o dia 22, sábado, no Maracanã.