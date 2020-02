Corinthians vence, mas leva gol e está fora da Libertadores da América

A busca pelo terceiro e necessário gol foi afetada pela expulsão de Pedrinho ainda com 28 minutos de jogo | Foto: Nelson Almeida

Apesar da vitória de 2 a 1 em Itaquera na noite desta quarta-feira (12), o clube paulista está fora da Libertadores 2020 pelo critério do gol marcado fora de casa. Essa é a segunda vez na história que os paraguaios eliminam o Corinthians. Luan e Boselli marcaram na partida, seguidos por Fernandez, do Guaraní.



Depois de perder por 1 a 0 no Paraguai, o Corinthians conseguiu o placar de que precisava nesta quarta ainda no primeiro tempo, mas os gols foram em vão. A busca pelo terceiro e necessário gol foi afetada pela expulsão de Pedrinho ainda com 28 minutos de jogo e o Corinthians, apesar da vitória por 2 a 1, deu adeus à Copa Libertadores da América logo na segunda fase da competição continental, no primeiro confronto da equipe.

Assim, o clube segue sem vencer um mata-mata de Libertadores dentro da Arena e, como em 2015, viu o modesto Guaraní do Paraguai fazer a festa em Itaquera.

Resta ao Corinthians pensar no clássico contra o São Paulo, sábado, às 19h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.