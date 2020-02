Flamengo vence o Fluminense e chega à final da Taça Guanabara

Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre Boavista e Volta Redonda | Foto: Divulgação

Um clássico com emoção até o fim no Maracanã, assim foi a disputa do Fla-Flu na noite desta quarta-feira (12), pela semifinal da Taça Guanabara. Flamengo e Fluminense protagonizaram uma disputa eletrizante e o time Rubro-Negro garantiu a vitória por 3 a 2 contra o Tricolor, com gols de Bruno Henrique e Gabigol.

No início do segundo tempo, Filipe Luís ampliou e parecia que a classificação para a final do primeiro turno do Carioca estava assegurada.

Com gols de Luccas Claro e Evanilson, o Flu reagiu no segundo tempo e foi com tudo no final em busca do empate. O Tricolor teve dois gols anulados pelo VAR e saiu de campo com a desvantagem no placar.

No final deu Flamengo, que agora aguarda o vencedor do duelo entre Boavista e Volta Redonda, que disputam a outra semifinal no próximo final de semana, em Bacaxá.