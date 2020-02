Vasco joga mal, empata com o Altos e se classifica na Copa do Brasil

O Altos abriu o placar no primeiro tempo após gol contra de Marrony | Foto: Reprodução

Mesmo sem mostrar um grande futebol, o Vasco se classificou na Copa do Brasil ao empatar por 1 a 1 com o Altos-PI, em Teresina. Com o resultado, os cruzmaltinos vão enfrentar na Segunda Fase da competição o ABC-RN.

O Altos abriu o placar no primeiro tempo após gol contra de Marrony. Ainda na etapa inicial, o Vasco empatou com German Cano. Os cruzmaltinos ainda desperdiçaram muitas chances de marcar, mas pararam nas boas defesas de Rodrigo Ramos.