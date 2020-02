Definido: Nacional enfrenta o Avaí na Copa do Brasil Sub-20

O Nacional Futebol Clube será o representante do Amazonas na edição de 2020 da Copa do Brasil Sub-20 | Foto: Divulgação/ Palmeiras

Manaus - O Nacional Futebol Clube será o representante do Amazonas na edição de 2020 da Copa do Brasil Sub-20. O Naça enfrenta o Avaí, no dia 18 março, em Santa Catarina. O horário e o estádio onde o jogo será realizado ainda não foram definidos.

A competição, que possui o formato de mata-mata, é disputada em cinco fases. Na primeira, as equipes se enfrentam em jogo único e o vencedor avança para as oitavas de final. Em caso de empate, a disputa de pênaltis definirá o classificado. A partir da fase seguinte, os jogos serão de ida e volta, e se o placar agregado terminar em empate, penalidades máximas para decidir a equipe que avança.

O treinador das categorias de base do Nacional, José Ribamar, comentou sobre o duelo decisivo contra a equipe catarinense.

O Palmeiras é o atual campeão do torneio, vencendo o Cruzeiro nos pênaltis | Foto: Divulgação/ Palmeiras

“A expectativa é a melhor possível, vamos manter a base da equipe que disputou os últimos campeonatos, esperamos fazer um bom jogo contra a equipe do Avaí. Não será uma partida fácil, ainda mais fora de casa, mas estamos focados para trazer a classificação”, disse.

O Leão da Vila Municipal participará pela primeira vez da competição nesta categoria. O técnico destaca a preparação do elenco azulino para a estreia e ressalta a evolução que seus jogadores tiveram desde o começo de trabalho.

O Leão da Vila Municipal visita o Avaí, em Santa Catarina, no dia 18 de março | Foto: Divulgação/ Nacional FC

“Ainda é muito cedo para fazer uma avaliação, mas sei da qualidade de meus atletas, vejo que eles não possuem aquela pressão que tínhamos no começo, em que muitos jogadores nunca haviam atuado em uma competição nacional, e como se portar diante de equipes de grande nível técnico. Agora é focar na nossa preparação, temos mais de um mês para trabalhar visando essa partida, sabemos da qualidade do adversário, porém espero jogar o nosso melhor. Melhor, sair classificados e poder avançar na competição”, completou.

*Com informações da assessoria.