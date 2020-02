'Valeu o apelido de Rei dos Clássicos', diz Bruno Henrique após gol

Com a camisa do Flamengo, Bruno Henrique soma 12 gols em 14 clássicos contra times do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Manaus - O Flamengo venceu o Fluminense no clássico da última quarta-feira (12), válido pela semifinal da Taça Guanabara, pelo placar de 3 a 2, gols de Gabigol, Bruno Henrique e Filipe Luís. O "Rei dos clássicos" chegou ao quarto gol contra o tricolor, em sete jogos, e mantém boa fase em jogos decisivos.

Com a camisa do Flamengo, são 12 gols em 14 clássicos. Contra o Fluminense, no na semifinal do Carioca, Bruno Henrique marcou o primeiro gol do jogo e o quarto dele na meta do tricolor. A maior vítima é o Vasco: cinco gols em apenas quatro jogos.

"Não premeditei fazer tantos gols em clássico assim, mas fico feliz de estar sempre marcando em jogos grandes, em clássicos. Jogadores grandes, com certeza, serão sempre lembrados em clássicos. Eu particularmente vou ser lembrado aí, quando eu parar de jogar futebol, por ser o jogador dos clássicos", brincou o camisa atacante.

De contrato renovado até 2023, o atacante foi um dos principais destaques da temporada de 2019, onde o Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa Conmebol Libertadores. Bruno Henrique marcou, em sua primeira temporada no Rubro-Negro carioca, 35 gols, sendo 21 no Brasileirão, 5 na Libertadores, 9 no Carioca e um no Mundial de Clubes.

"Feliz mais uma vez de marcar num clássico. Valeu o apelido de 'Rei dos clássicos'. Estamos de parabéns, fizemos um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo faltou a mesma pegada. A equipe do Fluminense voltou de uma maneira diferente, mas conseguimos ir para a final. O Flamengo estar em mais uma final que era importante", comentou o camisa número 27, em entrevista à FlaTV.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (16), quando disputa a Supercopa do Brasil, contra o Athlético (PR), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Após vencer o Fluminense, o time de Jorge Jesus está na final da Taça Guanabara, a "primeira fase" do Campeonato Carioca, que será disputada no sábado (22) de carnaval, às 18h. Aguarda agora o resultado da outra semifinal, entre Boa Vista e Volta Redonda, para definir o adversário.