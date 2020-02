Tudo que você precisa saber sobre o fim de semana das estrelas da NBA

Além do Jogo das Estrelas, dos Novatos e das Celebridades, ocorrem também os campeonatos de enterradas, de três pontos e o Desafio de Habilidades no All-Star Weekend | Foto: Reprodução/ @NBAAllStar

Manaus - O fim de semana das estrelas da NBA, o All-Star Weekend, de 2020 começa nesta sexta-feira (14) e vai até domingo (16) no United Center, em Chicago. Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e LeBron James, do LA Lakers, foram escolhidos como capitães das conferências leste e oeste, respectivamente. Além do Jogo das Estrelas, dos Novatos e das Celebridades, ocorrem também os desafios de Enterradas, de Três Pontos e de Habilidades.

Como LeBron foi o atleta mais votado, ele quem começou escolhendo os jogadores na seleção dos titulares. Ao escolher os reservas, Giannis foi primeiro. Apesar da expectativa grande por parte da imprensa para que as equipes fossem formadas de maneira heterogênea, pelo menos dentre os titulares, o que se formou foi um duelo leste versus oeste, mais uma vez.

Entretanto, com Rudy Gobert (Jazz), Brandom Ingram (Pelicans) e Donovan Mitchell (Jazz) jogando pelo time Giannis, além de Domanta Sabonis (Nuggets), Ben Simmons (76ers) e Jayson Tatum (Celtics) pelo time LeBron, pelo menos entre os reservas, houve mescla entre as conferências.

Sem misturas entre Leste e Oeste nos times principais, o duelo Time LeBron versus Time Giannis promete ser mais um Leste x Oeste | Foto: Reprodução/ @NBAAllStar

Como assistir?

Os jogos do NBA All-Star Weekend serão transmitidos por meio do NBA League Pass, serviço de streaming oficial da NBA, mas você também pode acompanhar pelos canais ESPN, e no Sportv.com, online. Confira a programação dos jogos do fim de semana, com horários de Manaus.

Nesta sexta-feira (14), acontecem os jogos das Celebridades e dos Novatos da NBA. Nomes como Chance The Rapper, Quavo e Katelyn Ohashi são comandados por Michael Wilbon e Stephen A. Smith, jornalistas esportivos renomados dos Estados Unidos.

Pelos novatos, é a chance de ver grandes nomes em ascensão na NBA, juntos em quadra pela primeira vez. Zion Williamson, Trae Young e Ja Morrant enfrentam nomes como Luka Doncic, R.J. Barrett e Deandre Ayton. O início está programado para as 20h.

O Jogo dos Novatos dá a chance de ver grandes nomes em ascensão na NBA, juntos em quadra pela primeira vez | Foto: Reprodução/ @NBAAllStar

Já no sábado (15), às 20h30, acontecem os Desafios de Habilidades, além dos torneios de Três Pontos e de Enterradas. Com vencedores históricos no currículo, como Michael Jordan, Kobe Bryant e Vince Carter, o Torneio de Enterradas é umas das competições mais aguardadas do fim de semana, especialmente pela plasticidade das jogadas para impressionar os jurados.



O Torneio de Enterradas 2020 contará com o retorno de Dwight Howard, antigo campeão que ficou conhecido como “Superman” | Foto: Reprodução/ @NBAAllStar

No domingo (16), às 20h, o grande jogo do fim de semana põe frente a frente as principais estrelas da maior liga de basquete do mundo. Com um formato remodelado, a partida deste ano promete aumentar a competitividade entre os atletas e tem um caráter de caridade. O vencedor de cada período arrecada US$ 100 mil para doar à instituições de caridade e o vencedor, mais US$ 200 mil.

Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e LeBron James, do LA Lakers, foram escolhidos como capitães das conferências leste e oeste, respectivamente | Foto: Reprodução/ @NBAAllStar

Desafio de Enterradas

O Torneio de Enterradas 2020 contará com o retorno de Dwight Howard, antigo campeão que ficou conhecido como “Superman”, por conta da roupa que utilizou no campeonato que venceu, em 2008. 11 anos depois, Howard volta ao torneio, que tem apenas Pat Connaughton, dos Bucks, como novato, já que tanto Gordon como Jones foram vice-campeões em 2016 e 2017, respectivamente.

O Torneio de Enterradas é umas das competições mais aguardadas do fim de semana, especialmente pela plasticidade das jogadas para impressionar os jurados | Foto: Reprodução/ @NBAAllStar

Desafio de Três Pontos

Esta será a 34ª edição do Desafio. Dentre os principais adversários de Joe Harris, que defende o título, Estavam Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, e Trae Young, do Atlanta Hawks. Estavam, porque Lillard foi baixa de última hora, por conta de uma lesão na virilha. Junto dele, Stephen Curry e Klay Thompson, os "Splash Bros", também ficam de fora por lesão.

Joe Harris, do Brooklyn Nets, defende o título nesta 34ª edição do Desafio de três pontos | Foto: Reprodução/ @NBAAllStar

Novidades no Jogo das Estrelas

A NBA confirmou que os vencedores do Grammy, Common e Chance the Rapper, serão os artistas principais no Jogo das Estrelas. Common irá fazer um pronunciamento sobre o que o basquete significa para Chicago, antes de introduzir a lista de nomes do All-Star Game. Chance The Rapper, com DJ Khaled, Lil Wayne e Quavo, se apresentará no intervalo.

Byron Spruell, presidente da NBA, anunciou também que em 2020, o All-Star Game funciona sob novo formato. Segundo a liga, a intenção é aumentar o nível de competitividade e homenagear Kobe Bryant. Cada quarto da partida será um “mini-jogo” beneficente, que começa zerado, independente da pontuação.

No último quarto de partida, os pontos anteriores, somados ao número 24, definem a pontuação a ser atingida para definir o vencedor. Isto é, a equipe vencedora será a que alcançar a pontuação dos primeiros três quartos, somado aos 24 pontos pré-estabelecidos do último quarto, em homenagem à camisa de Kobe, que fez história quando jogava pelo Los Angeles Lakers.