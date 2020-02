Abel Braga vê evolução no Vasco após empate pela Copa do Brasil

Apesar de a torcida vascaína ter ficado apreensiva, Abel Braga vê o lado positivo no empate com o Altos | Foto: Divulgação

Manaus - Venceu, mas ainda não convenceu: o Vasco sofreu um aperto para passar pela primeira fase da Copa do Brasil. Foram várias chances perdidas e o Cruz-Maltino carioca apenas empatou em 1 a 1 com o Altos (PI), na última quarta-feira (12). A vitória não veio, mas Abel Braga vê evolução com o resultado que garantiu vaga na sequência da competição.

O Vasco saiu atrás do placar com um gol contra de Marrony aos 19 minutos do primeiro tempo. Depois de muita pressão o atacante argentino Germán Cano empatou aos 47 minutos da etapa inicial. No segundo tempo o cruzmaltino seguiu no ataque e desperdiçava oportunidades. O castigo quase veio aos 48 minutos, em um escanteio para o Altos que Leandro Amorin cabeceou sozinho, só que pra fora.

Atacante argentino Germán Cano foi decisivo para o Vasco | Foto: Rafael Ribeiro/ Vasco

Segundo o técnico Abel Braga, a tensão do Vasco na partida foi fruto da dificuldade do time no ataque: “Faltou botar a bola pra dentro. Você não pode chegar em uma situação como a de hoje, por exemplo, quando chegamos em um momento com três jogadores dentro da área do adversário contra dois, e nós não conseguimos finalizar. Pelo menos você tem que chutar, mesmo que erre. Nós finalizamos 26 vezes a gol. É um número bem significativo”.

Apesar de a torcida vascaína ter ficado apreensiva, o treinador vê o lado positivo no empate com o Altos: “Prefiro acreditar que, se tivéssemos aproveitado as oportunidades que fizemos, talvez, [na próxima] quarta, poderíamos chegar com um pouco de soberba na Bolívia, que é um jogo muito complicado. Mas o resultado foi totalmente injusto. O adversário foi a primeira vez em uma bola parada e teve outra chance também em uma bola parada nos acréscimos. Nossa vitória seria justíssima, mas fica o ensinamento”.

Criando mais chances nos últimos jogos, o Vasco começa a preparação para enfrentar o Oriente Petrolero na próxima quarta (19), em Santa Cruz de la Sierra, pela partida de volta da Copa Sul-Americana. O próximo adversário na Copa do Brasil será o ABC (RN).