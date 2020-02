Iranduba perde para o Santos, que é novo líder do Brasileirão Feminino

O EC Iranduba, que estreou bem, com uma vitória sobre a Ponte Preta, caiu para o oitavo lugar na tabela de classificação | Foto: Gabriel Seixas/ EC Iranduba

Manaus - Na última quinta-feira (14, Iranduba e Santos se enfrentaram no estádio Ismael Benigno (Colina) pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. O Peixe venceu sem dificuldades, pelo placar de 3 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro feminino.

Embora o Iranduba tenha tido a primeira grande chance do jogo, com Érica, que perdeu boa oportunidade cara a cara com a goleira Michelle, quem dominou as ações do jogo foi o time do Santos. As visitantes levaram perigo, principalmente, nas bolas aéreas.

s Sereias da Vila chegaram aos mesmos seis pontos de Ferroviária, Grêmio, Corinthians e Cruzeiro, mas têm vantagem no saldo de gols e, por isso, assumem a liderança provisória da competição | Foto: Divulgação

Contra uma dupla de zaga inexperiente e sem entrosamento, as Sereias da Vila marcaram duas vezes em três minutos, ainda no primeiro tempo. Aos 28, Ana Paula acabou marcando contra o próprio gol, após cobrança de falta de Bia Menezes, pela ponta esquerda: 1 a 0 para as visitantes.

Aos 31, a voltante Jaque levou a pior numa dividida e saiu de campo para ser atendida. Com um a mais, em nova cobrança de falta, Cristiane deixou para a artilheira Ketlen chegar ao 97º gol com a camisa do Santos e ampliar o placar: 2 a 0.

Já no final da partida, aos 39 minutos, Cristiane aproveitou rebote dentro da pequena área e fez 3 a 0, decretando a vitória santista. As Sereias da Vila chegaram aos mesmos seis pontos de Ferroviária, Grêmio, Corinthians e Cruzeiro, mas têm vantagem no saldo de gols e, por isso, assumem a liderança provisória da competição - são sete gols marcados e nenhum sofrido.

O Hulk da Amazônia volta à campo no próximo domingo (16), quando enfrenta o São José (SP) | Foto: Gabriel Seixas/ EC Iranduba

Já o Iranduba, que estreou bem, com uma vitória sobre a Ponte Preta, caiu para o oitavo lugar na tabela de classificação, com três pontos conquistados e dois gols de saldo. O Hulk da Amazônia volta à campo no próximo domingo (16), quando enfrenta o São José (SP), no estádio Ismael Benigno (Colina), localizado no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.