Rodada da Copa do Nordeste abre com vitória do Santa Cruz

Manaus - A quarta rodada da Copa do Nordeste promete. Ao menos se for como a partida que a inaugurou nesta quinta-feira (13). No Colosso do Arruda, em Recife, o Santa Cruz precisou do último lance do jogo, nos acréscimos do segundo tempo para balançar as redes do ABC, vencer por 1 a 0 e, enfim, desencantar na competição.

O alívio com o gol de Toty, aos 49 minutos da etapa final, foi tamanho que o técnico tricolor, Itamar Schulle, quase tirou a camisa na comemoração. "Não foi por causa da cabeça, como o pessoal da comissão ficou falando. Eu ia tirar a camisa na emoção, mas acabei desistindo. Ia ser feio, varzeano", brincou o treinador, em entrevista após a partida.

O resultado tirou o Santa Cruz da oitava e última posição do grupo B e o levou ao sexto lugar, com quatro pontos — os quatro primeiros se classificam. A equipe potiguar, por sua vez, caiu para o sétimo posto do grupo A, também com quatro pontos.

Confira as demais partidas:

Jogos de sábado (15)

16h - Ceará x Bahia

Arena Castelão, em Fortaleza

16h - América (RN) x CRB

Arena das Dunas, em Natal

18h - Náutico x Sport

Aflitos, em Recife

20h - Confiança x River (PI)

Batistão, em Aracaju

Jogos de domingo (16)

18h - Vitória x Freipaulistano

Barradão, em Salvador

18h - CSA x Botafogo (PB)

Rei Pelé, em Maceió

Jogo de segunda-feira (17)

20h - Imperatriz x Fortaleza

Frei Epifânio, em Imperatriz (MA)