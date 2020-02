Sassá tenta agredir goleiro do Manaus após ser provocado com sarrada

Sassá não teve um dia fácil nesta quinta-feira (13). Depois de perder um pênalti e ver o Coritiba ser eliminado da Copa do Brasil diante do Manaus , o jogador tentou agredir o goleiro reserva do Gavião do Norte, Gleibson, e foi flagrado por um vídeo que viralizou nas redes sociais.



O goleiro provocou o Coritiba dando uma "sarrada", comemoração registrada por Sassá. Depois que o jogo terminou, ele escapou de Wilson, que estava lhe segurando, e só não agrediu o goleiro porque foi agarrado pelo diretor de competições de base da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Thiago Durante.

Apesar de Sassá não conseguir agredir o rival, a tentativa causou uma confusão generalizada. Jogadores e a comissão dos clubes se confrontaram e sendo acalmados pelos próprios companheiros.

Veja o vídeo: