Escola Sereias da Vila abre inscrições para novas alunas em Manaus

Manaus- A versão feminina da Escola de Futebol Oficial do Santos FC está com inscrições abertas para novas alunas. As vagas são exclusivas para meninas de 10 a 15 anos e os treinamentos acontecem às quintas-feiras, das 17h às 19h, no complexo esportivo da Arena APCEF Amazonas, Avenida Efigênio Sales, Parque Dez, ao lado do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

Segundo o coordenador da escola das Sereias da Vila de Manaus, a metodologia de ensino aplicada no empreendimento serve tanto para meninas que já jogam futebol quanto para atletas que estão dando os primeiros chutes com a bola. As aulas serão conduzidas pelo professor Márcio Lopes.

Líder do Brasileirão

Na noite da última quinta-feira (13), as pequenas sereias da escola de Manaus estiveram no estádio da Colina, onde as meninas do Santos venceram o Iranduba por 3 a 0. A equipe da craque Cristiane, que marcou um dos gols da partida, é líder do Brasileirão Feminino com seis pontos em duas rodadas.

As matrículas para as interessadas em aprender os segredos com futebol com as Sereias da Vila podem ser feitas diretamente na Arena APCEF Amazonas. Informações sobre os valores da mensalidade e uniforme de treino pelo telefone (92) 98223-6633.

*Com informações da assessoria