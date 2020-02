Reforço: Nacional anuncia nova contratação do meia Netinho

Manaus- O Nacional Futebol Clube anuncia a contratação do meia Netinho, ex- Freipaulistano. O reforço já treinou junto com seus companheiros na manhã desta quinta-feira (13), visando o próximo desafio. Com a chegada do atleta, o Leão da Vila Municipal chega aos 25 jogadores no seu plantel.



Pela primeira vez, o meia Evandro Reis de Araújo, 25, o Netinho como é conhecido no futebol, irá atuar no Amazonas. Natural de Salvador- BA defenderá o manto azulino nesta temporada de 2020.

“É uma oportunidade nova. Nunca joguei aqui no Amazonas, mas espero corresponder dentro de campo, dando o meu melhor e trazendo muitas alegrias. Muito feliz em acertar com o Nacional, um novo desafio e vamos trabalhar para alcançar nosso objetivo”, disse.

O meia tem passagens por Nacional de Patos da Paraíba, Esporte Clube Sergipe, Botafogo da Paraíba, Ferroviário do Ceará e Freipaulistano de Sergipe.

Determinado e confiante, o jogador afirma que seu foco é garantir o ‘passaporte’ do Naça no Campeonato Amazonense, onde o Mais Querido ocupa a quinta colocação na tabela de classificação.

“A torcida pode esperar, vou trabalhar arduamente para nosso time se classificar logo. Um time de tradição, com uma torcida grande, anima mais ainda. Gostei da equipe, um elenco focado com um mesmo ideal. Por isso, vamos para cima”, contou.

*Com informações da assessoria