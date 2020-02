São José (SP) vence Iranduba com gols de Mylena Carioca, em Manaus

São José consegue primeira vitória na competição contra o Iranduba, com gols de Fernanda Tipa e Mylena Carioca (2) | Foto: Patrick Vieira/Divulgação

Manaus - O EC Iranduba recebeu o São José (SP), no estádio Ismael Benigno (Colina), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1. Com um gol de Fernanda Tipa e dois de Mylena Carioca, as Meninas da Águia venceram por 3 a 1 e conquistaram a primeira vitória na competição. O Hulk da Amazônia ocupa agora o 9º lugar, com três pontos conquistados e saldo de zero gols.

Após derrota para o Santos de Cristiane e Ketlen, por 3 a 0, dentro de casa, o Iranduba não conseguiu impor o jogo à equipe visitante, desperdiçou chances importantes e acabou acumulando uma série de dois jogos sem vencer em Manaus. Pela 3ª rodada do Brasileirão Feminino, a equipe comandada por João Carlos Cavalo vai até São Paulo, onde enfrenta o Audax, no próximo domingo (1), às 15h.

O jogo

Iranduba perde a segunda partida dentro de casa e precisa de vitória contra o Audax (SP), no próximo domingo (1), para ganhar confiança na competição | Foto: Patrick Vieira/Divulgação

O começo da partida foi marcado por alternância na posse de bola, onde os dois times buscavam o gol, mas erravam nos passes decisivos que criariam chances de gol. O destaque foi, principalmente, defensivo, tanto que até o último terço da primeira etapa, haviam poucas chances reais de gol. A história do jogo começou a mudar aos 27 minutos, quando a atacante Fernanda Tipa, das Meninas da Águia, marcou um golaço para abrir o placar.

Pela ponta esquerda, Tipa bateu de direita e acertou um belo chute, no ângulo esquerdo da goleira Camila: 0 a 1 para as visitantes. Rapidamente, aos 36 minutos, o São José ampliou após boa jogada individual de Mylena Carioca. A atacante recebeu na frente, fez boa jogada em velocidade e tocou na saída da goleira Camila, deixando o placar em 0 a 2 para as Meninas da Águia.

O Iranduba voltou para o segundo tempo com Andressinha e Karol, nos lugares de Júlia Beatriz e Taiana, e o time melhorou e diminuiu o marcador já aos oito minutos, com gol contra da zagueira Bruna Amarante, do time joseense. Marília escapou pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Ao tentar cortar, a zagueira acabou jogando contra o próprio gol: 1 a 2 indicava uma reação do Iranduba.

Enquanto o Hulk pressionava em busca do gol do empate, com muitos erros no último passe, o São José esperava uma chance de definir a partida. Já nos acréscimos,aos 46 minutos da etapa complementar, Ariel puxou contra-ataque rápido e a bola sobrou para Mylena Carioca, que recebeu livre para marcar o segundo dela e o terceiro do São José no jogo. Placar final: Iranduba 1 x 3 São José.