'Vocês têm que ter orgulho', diz Jorge Jesus à torcida do Flamengo

Flamengo venceu o Athlético (PR), por 3 a 0, para faturar a Supercopa do Brasil | Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

Manaus - O "Míster" não brinca em serviço: demorou dois meses para o Flamengo ser campeão novamente. O Rubro-Negro bateu o Athlético Paranaense por 3 a 0, neste último domingo (16), para ficar com o título da Supercopa do Brasil.

Depois de conquistar a Copa Libertadores e o Brasileirão em 24h, em 2019, o Flamengo já estreou o ano com o pé direito. Ao fim da partida, o Estádio Mané Garrincha entoou, em coro, um canto que se popularizou entre a torcida carioca: "Olê, olê, olê, olê, Mister, Mister!'. Após a partida, durante entrevista coletiva, o treinador destacou o volume de jogo e a intensidade da equipe desde os primeiros minutos.

"Marcamos primeiro, que era o fundamental e fizemos os primeiros 30 minutos muito fortes. Eles tiveram duas chances de gol, uma em cada tempo, então fomos vencedores com justiça. Este clube obriga quem trabalha nele a pensar alto", afirmou o comandante Rubro-Negro.

O próximo título na mira do Rubro-Negro é a Recopa Sul-Americana | Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

Depois de Campeonato Brasileiro e da Copa Conmebol Libertadores, esse foi o terceiro titulo de Jorge Jesus unos últimos quatro meses no comando do Flamengo. O português pode, ainda, chegar ao título da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle, com partidas a serem realizadas nos próximos dias 19 e 26 de fevereiro.

Mais do que os títulos, Jesus se mostrou muito contente com a atuação e o desempenho do Flamengo sob seu comando. Após a vitória, com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, os três artilheiros do Brasileirão de 2019, o técnico fez questão de mandar um recado direto à torcida do Flamengo.

"Quero dizer à Nação flamenguista: vocês têm que ter orgulho da equipe que tem. Tenho certeza que a torcida tem um orgulho muito grande desse time por tudo que tem feito no último ano. Ainda temos muito a caminhar e conquistar", concluiu o treinador.