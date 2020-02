Duelo inédito entre Amazonas FC e Manaus FC aquece o Barezão 2020

Manaus - A 6ª rodada do Campeonato Amazonense chegou ao fim com destaques para a goleada do Nacional FC por 5 a 2, sobre o Princesa do Solimões, além da terceira vitória seguida do Fast Clube e a classificação do Manaus FC às semifinais da competição. O jogo entre Amazonas FC x Manaus é a atração principal da 7ª e última rodada da primeira fase, onde Nacional, Fast e Tufão disputam 2 vagas no G-4.



A 6ª rodada foi aberta com a vitória do Amazonas FC contra o São Raimundo, pelo placar de 2 a 0, no último domingo (9). Com gols do artilheiro Daivison e Raphinha, a Onça-Pintada chegou a 16 pontos, no topo da tabela de classificação, já garantido nas semifinais. A decisão da liderança acontece na próxima quinta-feira (20), quando o time comandado pelo técnico Ricardo Lecheva enfrenta o Manaus FC.

Daivison, artilheiro do Campeonato, tem dez gols em dez jogos com a camisa do Amazonas FC | Foto: Divulgação/ Amazonas FC

Nacional, Fast e São Raimundo disputam as duas vagas remanescentes. O time comandado por Wladimir Araújo é o que tem o caminho mais simples, na teoria, já que enfrenta o EC Iranduba, "lanterninha" da competição, com apenas um ponto conquistado. Os outros dois concorrentes viajam até o interior, onde enfrentam Penarol e Princesa do Solimões no próximo domingo (23).

Estreia com o pé direito

Netinho estreia com um hat-trick para dar os três pontos e o lugar no G-4 para o Nacional | Foto: João Normando

Para voltar ao G-4, o Nacional FC recebeu o Princesa do Solimões na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, e contou com "hat-trick" do estreante Netinho e um "doblete" de Charles para vencer pelo placar de 5 a 2. Pelo Tubarão de Manacapuru, os gols foram marcados por Judá e Baé.

Nacional e Princesa do Solimões chegam à 7ª rodada precisando vencer os seus confrontos. O Leão da Vila Municipal está no grupo dos quatro times que se classificam às semifinais da competição, com nove pontos. Já o Tubarão é o primeiro time na zona de rebaixamento, com três pontos conquistados, à frente apenas do EC Iranduba, com um.

Os dois times entram em campo no próximo domingo (23). O Nacional visita o Penarol AC, no reencontro com o treinador Aderbal Lana, para confirmar a ida à próxima fase. A bola rola às 15h30, no estádio Floro de Mendonça, em Manacapuru (município distante 68 km de Manaus). Já o Princesa do Solimões recebe o São Raimundo em Itacoatiara (distante 175 km da capital), às 17h. O Tufão precisa vencer e torcer para que Nacional e Fast tropecem para se classificar.

Às semifinais

Manaus FC faz o dever de casa, vence o Iranduba e define o primeiro lugar contra o Amazonas FC | Foto: Ismael Monteiro/ Manaus FC

O Manaus FC entrou em campo no sábado (16), contra o EC Iranduba, no estádio Ismael Benigno (Colina), localizado no bairro São Raimundo, Zona Oeste da capital. Sem Diogo Dolem e Rossini (lesionados), além de Spice e Matheus Oliveira (suspensos), o Gavião do Norte contou com gol solitário de Hamilton, de cabeça, para vencer por 1 a 0, garantir a vice-liderança e, consequentemente, a classificação para as semifinais.

Na 7ª rodada, o Manaus FC encara o Amazonas FC, no primeiro jogo entre as duas equipes, para definir quem fica com a liderança na tabela de classificação. Na próxima quinta-feira (20), os dois times entram em campo às 20h30, na Arena da Amazônia. Um empate basta para que a Onça-Pintada chegue às semifinais com a melhor campanha da primeira fase.

Já o EC Iranduba, único time que ainda não venceu no Campeonato Amazonense de 2020, vai até o estádio da Colina, onde enfrenta o Fast Clube, que está de olho em uma das vagas para a classificação ao mata-mata. O jogo está previsto para começar às 20h30, nesta terça-feira (18). Na última posição, o Hulk soma apenas um ponto, com sete gols marcados e 14 sofridos.

Abram alas

Atacante Luizão chega à vice-artilharia do Estadual, com quatro gols marcados | Foto: Divulgação/ Fast Clube

O Fast Clube continuou sua ascensão com uma vitória de virada sobre o Penarol, na estreia do técnico Aderbal Lana no comando técnico do Leão Azul Itacoatiarense. No estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, Mateus abriu o placar, mas Luizão e Ítalo conseguiram a reação e deram números finais à partida: 2 a 1 para o tricolor.

Sem chances de classificação à fase de mata-mata, o Penarol AC briga agora para não ficar atrás do Princesa do Solimões. É o primeiro time fora da zona vermelha, com cinco pontos conquistados dos 18 possíveis. Já o Fast, que emplacou a terceira vitória consecutiva, pulou para a terceira posição na tabela, com dez pontos, e vai à última rodada para confirmar a classificação para as semifinais.

O Rolo Compressor recebe o Iranduba, às 20h30 desta terça-feira (18), no estádio Ismael Benigno. Já o Penarol volta a Itacoatiara, onde o duelo de leões põe frente a frente Aderbal Lana e seu ex-clube, o Nacional FC. A partida está prevista para começar às 15h30, do próximo domingo (23).