Santos x Cruzeiro é destaque na rodada do Brasileirão Feminino

Manaus - Dois jogos encerram nesta segunda-feira (17) a terceira rodada da Série A-1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino . Às 19h (de Brasília), o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro, em Santos (SP), em duelo entre times que estão com 100% de aproveitamento. Já às 20h30 (de Brasília), o Audax busca os primeiros pontos em São Paulo, no Parque São Jorge, contra o Corinthians, outra equipe 100%.

Com seis pontos, Peixe, Raposa e Timão jogam de olho na Ferroviária, que no domingo (16) chegou à terceira vitória em três partidas e assumiu a liderança temporária da competição. Fora de casa, em Vinhedo (SP), as atuais campeãs golearam o Palmeiras por 4 a 1. Patrícia Sochor (2), Sâmia e Maglia balançaram as redes para as Guerreiras Grenás - Carla Nunes descontou para o Verdão, que tem uma vitória e duas derrotas no Brasileiro.

O Grêmio, que iniciou a rodada empatado com a Ferroviária na tabela, perdeu a chance de seguir na cola das paulistas ao perder do Avaí/Kindermann por 1 a 0 em Caçador (SC). Júlia Bianchi marcou para as catarinenses, que chegaram aos mesmos seis pontos das gremistas e se recuperaram da derrota para o Corinthians, na rodada passada.

O Internacional teve melhor sorte que o rival gaúcho. Em Campinas (SP), mesmo atuando com um time misto, as Coloradas chegaram aos sete pontos ao golear a Ponte Preta por 6 a 1, com gols de Queila (2), Jheniffer (2), Leidi e Ju. Dandara, de pênalti, diminuiu para a Macaca, vice-lanterna do Brasileirão com três derrotas em três jogos.

Quem também atingiu sete pontos foi o São Paulo, que superou o Flamengo por 3 a 1 em Mesquita (RJ). Jaqueline (2) e Gláucia marcaram para o Tricolor Paulista, enquanto Renata fez para o Rubro-Negro. A equipe carioca soma os mesmos três pontos do São José, time que encabeça a zona de rebaixamento - os quatro últimos entre os 16 participantes caem para a Série A-2 - mas fica à frente das paulistas por ter um gol marcado a mais (4 a 3).

As joseenses, aliás, ganharam a primeira: 3 a 1 no Iranduba, em Manaus. Mylena Carioca, duas vezes, e Fernanda Tipa marcaram para o clube tricampeão da Libertadores Feminina. Bruna, contra, descontou para as amazonenses, que têm uma vitória e, agora, duas derrotas no Brasileirão.

A pior campanha até o momento é a do Vitória. Assim como Audax e Ponte Preta, o time baiano está zerado na tabela, mas tem pior saldo de gols (-12). No domingo (16), em Salvador, a equipe foi superada pelo Minas Icesp por 1 a 0. Luíza, nos acréscimos da primeira etapa, garantiu os primeiros três pontos da equipe do Distrito Federal no torneio.