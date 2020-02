Em tarde iluminada de Charles e Netinho, Naça vence o Princesa

Manaus - Pela sexta rodada do Campeonato Amazonense , o Nacional Futebol Clube jogou uma grande partida diante de sua torcida, na Arena da Amazônia e venceu o Princesa do Solimões Esporte Clube por 5 a 2. Os gols do jogo foram feitos por Charles, duas vezes e pelo estreante Netinho que marcou três vezes para o Leão da Vila Municipal. Judá e Júnior Baé deixaram para a equipe adversária.

O jogo

Na primeira etapa, a equipe azulina que contou com a estreia de seu novo treinador, Gilberto Pereira, se lançou ao ataque, mas passou por um momento turbulento. Aos 14, Heré do Naça sofreu falta de Sandro e precisou ser substituído. Netinho, que estava a apenas três dias trabalhando com o elenco nacionalino, foi para o jogo e mal sabia ele o que estava por vir.

Aos 24, o meia Netinho pegou a sobra da defesa do Princesa e finalizou, mas a bola carimbou na zaga. No lance seguinte, Charles lançou para Netinho, que fez o facão entre os defensores e saiu cara a cara com o goleiro, mas chutou para fora.

O Naça dominava o setor ofensivo e pressionou até chegar ao gol. Aos 38, Randerson, achou Klécio que finalizou de primeira, mas Luís Paulo fez a defesa. Aos 44, Fidélis avançou em velocidade para dentro da área, até sofrer o baque, pênalti para o Leão. Charles foi para a cobrança e abriu o placar na Arena da Amazônia. Naça 1 x 0 Princesa.

Segundo tempo

Na segunda etapa, a pressão azulina continuou e logo aos 10 minutos, Randerson, chutou de fora da área, Luís Paulo espalmou e no rebote, Netinho ampliou. Com a vantagem no placar, o Leão com fome de gols, continuou presente no ataque, aos 14, Fidélis cruzou na medida para Netinho, de peixinho, fazer mais um. Naça 3 a 0 Princesa.

Fulminante na partida, o Mais Querido seguiu com sua postura ofensiva. Aos 21, Netinho cobrou escanteio curto para Charles, que driblou Toró e finalizou colocado para marcar um verdadeiro golaço. Naça 4 x 0 Princesa.

Aos 24, o Princesa foi ao ataque, em cruzamento na área, Binho cabeceou, mas André Regly fez uma defasaça. Aos 29, Judá finalizou de fora da área e descontou para a equipe de Manacapuru. Naça 4 x 1 Princesa.

Gilberto Pereira decidiu mexer no time, e colocar velocidade na equipe azulina. Aos 35, Romarinho que acabava de entrar, passou por Sandro que fez a falta, o defensor recebeu o segundo cartão amarelo e consequentemente, o vermelho. Na cobrança dessa falta, Paulinho lançou Marcelinho Araxá que entrou na área e tocou para Netinho ampliar. O camisa 17 do Leão chegou ao seu terceiro gol já em sua estreia com as cores azulinas. Naça 5 x 1 Princesa.

Aos 41, Binho cobrou falta na área, Thiago Brandão cabeceou, André Regly fez a defesa, mas no rebote, Júnior Baé descontou. Placar final, Naça 5 a 2 Princesa do Solimões.

Com este resultado, o Mais Querido volta a zona de classificação para a semifinal do primeiro turno, com 9 pontos conquistados. Na próxima e última rodada do turno, o Leão da Vila visita o Penarol, no domingo (23), às 15h30, no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara.

*Com informações da assessoria