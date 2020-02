Hamilton garante Manaus FC na semifinal com uma rodada de antecedência

Manaus - O Manaus Futebol Clube segue sem saber o que é perder em 2020. Diante do Iranduba, no estádio Ismael Benigno (Colina), em confronto válido pela sexta rodada do primeiro turno do Campeonato Amazonense , o Gavião do Norte bateu o Hulk da Amazônia por 1 a 0, graças a um gol de cabeça de Hamilton, após cobrança de escanteio de Caique.

O gol solitário, e que mantém o time vivo na briga pela liderança do turno com o Amazonas FC, foi marcado por Hamilton, de cabeça. De quebra, o time garantiu ao menos a vice-liderança, com uma rodada de antecedência e, consequentemente, seu espaço nas semifinais.

Com a vitória, o time comandado pelo técnico Welington Fajardo chegou a 14 pontos e garantiu vaga na semifinal do turno com uma rodada de antecedência. Na quinta-feira (20), o tricampeão amazonense encerra sua participação na primeira fase ao encarar o Amazonas, às 20h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

*Com informações da assessoria