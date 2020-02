Inicia inscrições para o quarto campeonato ''Mulheres no Tatame''

O Campeonato busca incentivar e integrar mulheres nas modalidades | Foto: Foto: Márcio Melo

Manaus - Vai começar o maior campeonato lutas femininas da região Norte GI/NO GI: o " Mulheres no Tatame ", que busca incentivar e integrar as mulheres nas modalidades, além de buscar as melhores competidoras, mostrando que elas tem o seu espaço exclusivo nas modalidades esportivas.



O evento será realizado dia 8 de Março, a partir das 8 horas, no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado na avenida Brasil, s/n Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Lutadoras a partir dos três anos até senior já podem realizar a inscrição na sede da Federação de Submission luta livre do Amazonas, localizado na avenida Ramos Ferreira, 2451, Praça 14 de Janeiro, Zona Centro-Sul.

"O intuito de criar um evento só para mulheres é valorizar a mulher lutadora amazonense, que busca o seu espaço no tatame e que, mesmo com tantos problemas e afazeres de casa e do trabalho, encontra um tempo para se dedicar as lutas e competir para se tornar campeã e quebrar barreiras", ressalta a faixa-preta, Juliana Aleixo, criadora do evento.

A competição vai contar com a participação de, pelo menos, 500 de jiu-jitsu e luta livre. Atletas do sexo feminino podem procurar a Federação de Submission luta livre para fazer sua inscrição no valor de R$ 30,00 GI e R$ 50,00 GI/NO GI a partir desta segunda-feira (17) até o dia 02 de março, ou realizar inscrição também pelo celular (92) 99247-0538.

Criação do Mulheres no Tatame

O evento Mulheres no Tatame acontece Desde o ano de 2017 sobre iniciativa dos Professores Antônio Aleixo e Juliana Aleixo, ambos faixas-preta e responsáveis pelo pela federação da modalidade no Amazonas.

*Com informações da assessoria