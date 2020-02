Reforço: Nacional anuncia contratação do atacante Daniel Silva

Manaus- O Nacional Futebol Clube anuncia a contratação do atacante Daniel Silva, ex- Mesquita FC- RJ, para a temporada de 2020. Com a chegada do atleta, o Mais Querido chega a 26 jogadores no seu plantel azulino. O reforço já treina junto com seus companheiros, visando o próximo confronto do Leão.

Daniel Paulino da Silveira Da Silva, 25, revela a expectativa para atuar com a camisa do Leão da Vila Municipal.

“É um campeonato novo, tenho grandes expectativas, vai ser uma experiência muito boa. O Naça é um time tradição, com peso e nome, vou honrar essa camisa e que Deus me ajude a marcar muitos gols, ajudando meus companheiros da melhor maneira possível, seja na técnica ou na raça” afirmou

Natural do Rio de Janeiro, o atacante foca na continuidade do Campeonato Amazonense e garante que irá ajudar de todas as maneiras possíveis, para obter os objetivos.

“Pode esperar um Daniel com muita garra, ajudando de todas as maneiras o time. Nosso objetivo é sair vitorioso e o nosso grupo é unido, com garra, todos com o mesmo pensamento, por isso, vamos continuar focados com o mesmo ideal”, disse.

O atleta teve passagens por Nova Cidade-RJ, Mesquita Futebol Clube-RJ e foi campeão pelo B2 do Carioca pelo Nova Cidade em 2018.

Próximo compromisso

O Naça viaja até a cidade de Itacoatiara para o confronto diante do Penarol, neste domingo (23), às 15h30, no estádio Floro de Mendonça.

*Com informações da assessoria