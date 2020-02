Manaus mira na recuperação física para alcançar liderança no Barezão

Técnico Welington Fajardo | Foto: Divulgação

Manaus - Após disputar três jogos em sete dias, conquistar quatro pontos no Campeonato Amazonense e avançar na Copa do Brasil, o Manaus Futebol Clube chega à ultima rodada do Estadual com chance de alcançar a melhor campanha do primeiro turno da competição. Para isso, a comissão técnica esmeraldina espera contar com os jogadores recuperados fisicamente da sequência de jogos da última semana.

“Essa pequena maratona nos custou alguns esforços. Temos jogadores recuperando a parte física, outros, a parte clínica. Quem jogou menos está treinando mais, quem jogou mais está em processo de recuperação. Estamos trabalhando assim, nossa comissão está muito atenta a esse tipo de situação, para que possamos entrar com um time bastante competitivo contra o Amazonas”, avaliou o técnico Welington Fajardo.

Vice-líder do primeiro turno do Campeonato Amazonense com 14 pontos, o Gavião do Norte encara a Onça Pintada da Zona Leste na quinta-feira (20), às 20h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Em caso de vitória, o time esmeraldino fecha o turno em primeiro lugar e terá a vantagem do empate no mata-mata.

*Com informações da assessoria