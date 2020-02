Em jogo inédito, Amazonas e Manaus duelam pela liderança do Barezão

Pela liderança do Barezão 2020, Amazonas FC e Manaus FC se enfrentam nesta quinta-feira (20) | Foto: Divulgação

Manaus - Em um duelo inédito, Amazonas FC e Manaus FC decidem, nesta quinta-feira (20), às 20h, quem fica com a liderança do "Barezão 2020". Se a Onça Pintada da Zona Leste tem o melhor ataque da competição, ao lado do Nacional FC, com 13 gols marcados, o Gavião do Norte tem a melhor defesa, com apenas dois gols sofridos. O jogo acontece na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

Menos de um ano após a sua fundação, em maio de 2019, o time comandado por Ricardo Lecheva precisa de um empate para terminar na liderança e "destronar" o Manaus, que vive grande momento após eliminar o Coritiba pela Copa do Brasil.

O vencedor do confronto enfrenta São Raimundo (8 pontos) ou Nacional (9 pontos), que decidirão quem fica com o quarto lugar no interior, contra Princesa do Solimões e Penarol, respectivamente. O Leão da Vila Municipal precisa vencer para se classificar e o Tufão, ganhando, torce por um tropeço do Naça.

Atacante Luizão chegou a cinco gols e empatou na artilharia da competição, após marcar na vitória por 2 a 0 contra o Iranduba | Foto: Divulgação

Já o segundo colocado, enfrenta o Fast Clube, que confirmou a classificação e assegurou o 3º lugar após vitória por 2 a 0 contra o Iranduba, último colocado, que terminou a primeira fase sem vencer.

Invencibilidade à prova

O Amazonas FC chega para o confronto nesta 7ª rodada sem nunca ter perdido em partidas oficiais. Vem de 11 jogos sem perder desde a Série B do Estadual, em 2019, com nove vitórias e dois empates, sendo 28 gols marcados e apenas cinco sofridos.

No Barezão 2020 são 16 pontos conquistados dos 18 possíveis e média de mais de 2,16 gols por jogo. O único tropeço na campanha invicta de 2020 foi contra o Nacional FC, quando empatou em 2 a 2, no dia 26 de janeiro, em jogo válido pela 2ª rodada do Estadual.

Atacante Daivison, de 27 anos, é o maior artilheiro do Amazonas FC e é atual artilheiro do Estadual de 2020 | Foto: Divulgação

Boa parte destes bons números são graças ao atacante Daivison, de 27 anos. Com o time desde a campanha do título da Segundinha, o dono da camisa 9 soma dez gols marcados em dez jogos disputados com a camisa auri-negra.

Ao lado de Maikon Leite e Jack Chan, no trio de ataque, Daivison busca furar o bloqueio do Manaus FC aliando velocidade, movimentação e bom poder de finalização. Com status de contratação mais badalada do futebol amazonense, Maikon soma quatro assistências e um gol marcado neste início e o "artilheiro marcial" é o segundo jogador com mais gols (4) no clube.

Maikon Leite, que chegou com status de craque no Amazonas FC, já soma quatro assistências na temporada | Foto: Divulgação

Há 10 dias sem jogar, após a vitória por 2 a 0 contra o São Raimundo, no dia 9 de fevereiro, o Amazonas FC continuou a preparação intensa para este confronto. No meio tempo, o técnico Ricardo Lecheva aproveitou para estudar os jogos do adversário e valorizou o confronto entre as "duas melhores equipes da competição".

"Continuamos trabalhando porque sabíamos que tínhamos um jogo muito importante, não só pela busca do primeiro lugar, mas pela expectativa de medir forças das duas melhores equipes da competição. Conseguimos acompanhar vários jogos do Manaus e sabemos das qualidades do time, que são comprovadas no Estadual e em competições nacionais. A tendência é que seja um grande jogo e um grande teste para nós", afirmou o comandante da Onça Pintada da Zona Leste.

Sem jogar há dez dias, o Amazonas FC chega para o confronto com mais descanso, mas não espera jogo fácil | Foto: Divulgação

Sem lesões, o Amazonas FC deve ir a campo com Oliveira no gol, Magnum e Souza nas laterais, com Bernardo e Rubran compondo a dupla de zaga. No meio de campo, Dênis Pedra, Pelezinho e Raphinha (Otávio). Já no ataque, Jack Chan, Daivison e Maikon Leite.

Para manter a hegemonia

Atual tricampeão amazonense, o Manaus FC figura atualmente na segunda posição na tabela de classificação, com 14 pontos conquistados. Após vencer o EC Iranduba, na 6ª rodada, pelo placar de 1 a 0, o time comandado por Welington Fajardo defende uma invencibilidade de 19 partidas no Campeonato Amazonense.

Com atuações seguras contra Penarol e Coritiba, o goleiro Jonathan é o principal responsável pela boa fase defensiva do Manaus FC | Foto: Reprodução/ @jonathanbq01

Com apenas dois gols sofridos nas seis partidas jogadas até o momento, o Manaus FC tem a melhor defesa da competição, seguido pelo Amazonas (3), Fast e Penarol (7). O "paredão" Jonathan tem sido fundamental para manter estes números, e vem de boas atuações contra Penarol e Coritiba, quando inclusive defendeu pênalti cobrado por Sassá.

A vitória por 1 a 0 que eliminou o Coritiba, pela Copa do Brasil, serviu para dar moral ao Gavião do Norte na busca pelo tetracampeonato Estadual, mas também teve o revés da lesão de Diogo Dolem, com estiramento no músculo adutor da coxa esquerda.

Um dos destaques do início de temporada, Diogo Dolem está fora da partida por uma lesão na coxa | Foto: Lucas Silva

De fora contra o Iranduba, Thiago Spice, Rossini e Matheus Oliveira devem figurar no time titular, que deve ir à campo com Jonathan no gol, Igor e Caíque nas laterais, Luis Fernando e Spice na zaga. Pelo meio, Panda e Derlan na contenção, com Janeudo (ou Hamilton) mais à frente. Rossini, Gabriel Davis e Matheus Oliveira devem compor o ataque.

Thiago Spice consegue efeito suspensivo e está disponível para o confronto | Foto: Divulgação

Com menos tempo de descanso que o adversário, após realizar três jogos num espaço de setes dias, contando Copa do Brasil e Campeonato Amazonense, o técnico Welington Fajardo ressalta os esforços realizados durante esta "minimaratona" e espera o time em condições de sair com a vitória.

"Temos jogadores recuperando a parte física, outros, a parte clínica. Quem jogou menos está treinando mais, quem jogou mais está em processo de recuperação. Estamos trabalhando assim, nossa comissão está muito atenta a esse tipo de situação, para que possamos entrar com um time bastante competitivo contra o Amazonas”, comentou o técnico.

Ingressos à venda

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos aos preços de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), por meio da internet, no site Ingresso de Vantagens além de três pontos de venda físicos: Lojas ADJI do Manauara e Amazonas Shopping; DEMANDA S/A, na Rua da Fraternidade, 50, bairro do Coroado e na Boutique do Torcedor, na Avenida Carvalho Leal, 1092, bairro Cachoeirinha.

Os portões da Arena da Amazônia abrirão às 18h nesta quinta-feira e os ingressos estarão disponíveis também na bilheteria, pelo mesmo valor.