Timo Werner brilha e RB Leipzig vence o Tottenham na Liga dos Campeões

Timo Werner marcou, de pênalti, o único gol da partida | Foto: Reprodução/ @Bundesliga_EN

Manaus - O RB Leipzig foi à Londres encarar o Tottenham nesta quarta-feira (19) e venceu por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Com o resultado, o time alemão leva a decisão para a Red Bull Arena, no próximo dia 10 de março.

O único gol da partida saiu no início do 2º tempo, dos pés de Timo Werner, após cobrança de pênalti. Davies derrubou o volante Laimer dentro da área e Werner não desperdiçou, marcando seu 26º gol em 32 jogos na temporada 2019/20.

Sem os atacantes Harry Kane e Son, o Tottenham, comandado por José Mourinho terá tarefa dura para reverter o jogo de ida. Os Spurs precisam vencer por dois gols de diferença fora de casa, ou por um gol de diferença com mais de um gol, para avançar sem ir para os pênaltis. A classificação seria inédita para o Leipzig, que disputa o mata-mata da Champions pela primeira vez.

Após um primeiro tempo de muita pressão, mas sem conseguir furar o bloqueio londrino, o time alemão foi para o intervalo jogando melhor. Logo aos 10 minutos da etapa complementar, Davies derrubou o volante Laimer dentro da área. Na cobrança de pênalti, Timo Werner bateu firme no canto direito e converteu.

Depois de ficar atrás do placar, os Spurs tiveram duas boas chances, mas não conseguiram empatar. Aos 27, Lo Celso cobrou falta e exigiu defesa de Gulácsi, que ainda bateu na trave. No apagar das luzes, aos 43 minutos, o brasileiro Lucas Moura recebeu cruzamento, mas acabou cabeceando por cima do gol: fim de jogo, 1 a 0 para os visitantes.