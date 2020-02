Sem Gabigol, Flamengo começa busca pelo título da Recopa Sul-Americana

Flamengo enfrenta Independiente Del Valle em busca do segundo título na temporada | Foto: Divulgação

Manaus - Após vencer a Supercopa do Brasil , no último domingo (16), o Flamengo enfrenta, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (horário de Manaus), o Independiente Del Valle, clube equatoriano que levou o título da Copa Sul-Americana em 2019. Será o primeiro confronto da decisão da Recopa Sul-americana.

A partida será disputada no Estádio Atahualpa, em Quito, capital do Equador, que fica em uma altitude 2.800 metros. O Rubro-Negro carioca terá dois desfalques: o zagueiro Léo Pereira, com lesão na coxa, não foi relacionado, assim como o atacante Gabigol, suspenso por conta da expulsão na final da Libertadores, em 2019, contra o River Plate.

Sem a presença dos dois, Gustavo Henrique deve fazer dupla de zaga com Rodrigo Caio e Pedro é o favorito para substituir o artilheiro do time na última temporada.

O Flamengo, comandado pelo técnico Jorge Jesus, deve começar jogando com: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro.

O jogo de volta será no Maracanã, no Rio de Janeiro, na Quarta-feira de Cinzas (26), às 20h30 (horário de Manaus).