Amazonas FC duela com Manaus nesta quinta na Arena da Amazônia

| Foto: Marcos Dantas/Divulgação

Manaus (AM) - Em duelo que vale da liderança do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2020, Manaus Futebol Clube e Amazonas se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 20h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Uma vitória garante a passagem do Gavião do Norte como melhor equipe da fase classificatória.



Com 14 pontos, o time comandado pelo técnico Welington Fajardo não perde há 19 jogos no Barezão – somando a edição atual e a anterior. Caso vença o rival esta noite e garanta a melhor campanha da primeira fase, o time esmeraldino joga pelo empate no mata-mata.

O zagueiro Thiago Spice e o atacante Mateus Oliveira voltam a ficar disponíveis para atuar. O camisa 3 teve efeito suspensivo acatado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM), enquanto o centroavante cumpriu suspensão automática na última partida.

Jogadores relacionados

Goleiros: Jonathan, Gleibson e João Paulo;

Laterais: Edvan, Caique e Rennan;

Zagueiros: Thiago Spice, Luis Fernando, Patrick Borges e Ramon;

Volantes: Derlan, Panda e Felipe Baiano;

Meias: Hamilton, Janeudo e Zambrano;