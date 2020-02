De olho na última vaga da semi, Tufão e Naça anunciam novos goleiros

Lucas (à esquerda) e Bernardo (à direita) | Foto: Divulgação

Manaus - Lucas Carvalhães Saraiva, o “Lucão”, é o novo goleiro do São Raimundo EC. O anúncio foi divulgado pelo clube, por meio das redes sociais, no último dia 18 de fevreiro. Já o Nacional Futebol Clube acertou com goleiro Bernardo Carvalho, ex- Moto Club que já treinou com o elenco azulino, na última quinta-feira (20).

Com 26 anos, Lucas soma passagens por clubes como America-RJ, Olaria-RJ e Madureira-RJ, porém atuará pela primeira vez fora de seu estado natal. Campeão carioca pelo Mageense, o arqueiro possui vasta experiência e chega como uma indicação do treinador Anquimar Moreira, o “Mazinho”.

Lucas já iniciou os treinos com a camisa do São Raimundo | Foto: Divulgação

Segundo Lucas, a expectativa é das maiores. “Estarei fazendo o que amo, que é jogar futebol, atuar por um time de grande expressão e com a história que tem”, declarou.

Já de acordo com Anderson belchior, diretor de futebol do Tufão, a contratação supre uma necessidade do elenco. “Tivemos a saída do nosso goleiro na semana anterior ao início do campeonato, e também devido a lesão de Nelsinho”, destacou.

O jogador já está treinando com o elenco colinense há alguns dias e será mais uma opção, juntamente com os goleiros Guanair Júnior e Miguel Santos.

Pelo lado do Nacional, Bernardo Carvalho Teixeira, 27 anos, revela sobre seu acerto com o Mais Querido e as suas expectativas para essa temporada.

Bernardo é natural de Belo Horizonte (MG) | Foto: Divulgação

“É uma honra para mim defender essa equipe. O Nacional é um time com muita tradição, não à toa que é o maior campeão amazonense. As expectativas são as melhores possíveis e espero trazer muitas alegrias a essa equipe, com vitórias e conquistas para o nosso Leão da Vila”, disse o goleiro natural de Belo Horizonte (MG),

O arqueiro teve passagem por clubes como: Corinthians-SP Santos-SP, Avaí-SC, Coimbra-MG, Mamoré-MG e Águia de Marabá-PA. Experiente e determinado, Bernardo, lutará para mostrar seu desempenho.

“A torcida com certeza pode esperar do Bernardo muita dedicação, trabalho e vontade de vencer. Sempre fui aquela atleta que não gosto de perder, então tudo que eu puder fazer para ganhar os jogos que iremos disputar, será feito e deixarei tudo no campo”, contou.