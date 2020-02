Caravana do Naça convoca torcedores para domingo decisivo no Barezão

Manaus- O Nacional Futebol Clube terá um jogo decisivo diante da equipe do Penarol Atlético Clube, neste domingo (23), às 15h30, no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, pela sétima e última rodada da Fase Classificatória do Primeiro Turno do Campeonato Amazonense 2020.

A torcida nacionalina, inspirada no hino do clube- Tua torcida estará sempre ao seu lado, sempre fiel meu clube adorado ignora os 270 km de distância entre a capital amazonense e a cidade da Pedra Pintada, e realizará caravanas para viajar ao interior e acompanhar o Naça nesse duelo decisivo.

Com apoio das Torcidas organizadas, as caravanas de ônibus já se organizam para se locomover até Itacoatiara e apoiar o Naça em mais uma batalha.

Confira as opções das caravanas:

Os Guerreiros da Vila

Saída: Domingo (23), às 8h, em frente ao Ginásio Amadeu Teixeira

Retorno: Após o jogo

Valor: R$ 40,00 (ida e volta, com parada em Rio Preto da Eva ou Lindóia). Pagamento até sexta-feira (21)

Contato: 92 98831-9885 (Wendel) / 92 98854-2836 (Leandro)

Torcida Narraça

Saída: Domingo (23), às 9h, em frente à sede do Nacional

Retorno: Após o jogo

Valor: R$ 50,00 (ida e volta)

Contato: 991769240 – 999919326 (Wilson Machado)

Torcida Apaixonaça

Saída: Domingo (23), às 9h, em frente ao Ginásio Amadeu Teixeira

Retorno: Após o jogo

Valor: R$ 50,00 (ida e volta)

Contato: 993273858 (Natan)

