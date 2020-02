Datas e horários das semifinais do 'Barezão 2020' são definidos; veja

Líder, o Amazonas FC joga na quinta-feira (27), com um dia a mais de descanso que o Manaus | Foto: Lucas Silva

Manaus - Após o empate por 1 a 1 entre Amazonas FC e Manaus FC, na noite da última quinta-feira (20), que definiu o primeiro e o segundo lugar na tabela de classificação, os horários e datas das semifinais estão definidos. Os finalistas serão conhecidos na quarta-feira (26) e na quinta-feira (27).



Com o empate polêmico na Arena da Amazônia, a Onça Pintada da Zona Leste garantiu a primeira posição na tabela e volta ao estádio para jogar na quinta-feira (27), contra o 4º colocado, que será definido no próximo domingo (23). Nacional FC e São Raimundo estão na briga pela última vaga, mas vale ressaltar que a vantagem do empate, tanto nas semis, quanto na eventual final, é do Amazonas FC. A bola rola às 20h30.

O Nacional precisa de uma vitória simples para carimbar vaga nas semis, mas caso perca ou empate com o Penarol AC, jogando no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (175 km da capital), precisa torcer por tropeço do Tufão. No estádio "Gilbertão", em Manacapuru (68 km de Manaus), o São Raimundo joga por vitória contra o Princesa do Solimões.

Na outra semifinal, o Manaus FC, 2º colocado na tabela, enfrenta o Fast Clube, que garantiu a terceira posição após vitória por 2 a 0 contra o EC Iranduba, na última terça-feira (18). Os times entram em campo na quarta-feira (26), às 20h.