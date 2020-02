Manaus FC chega a 20 jogos de invencibilidade no Campeonato Amazonense

Manaus- Treze vitórias e sete empates nos últimos 20 jogos de Campeonato Amazonense . Esse é aproveitamento do Manaus Futebol Clube, que não sofre derrota na competição desde a 5ª rodada do primeiro turno da edição 2019. Durante este período, a equipe conquistou o returno do Barezão do ano passado e faturou o tricampeonato estadual na sequência.

O período de invencibilidade coincide com a chegada do técnico Welington Fajardo. O treinador completa um ano à frente do clube neste sábado (22). Sua única derrota foi logo em seu primeiro jogo, para o Princesa do Solimões, em Manacapuru. Na capital amazonense, não sabe o que é perder: são 18 jogos, com 13 vitórias e cinco empates.

Com esses números o Gavião do Norte chega a semifinal do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2020. Na atual edição da competição, a equipe é dona da segunda melhor campanha. Quarta-feira (26), às 20h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, diante do Fast, o Esmeraldino pode até empatar para chegar à decisão e manter sua série invicta.

*Com informações da assessoria