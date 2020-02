Hortelã FC é bicampeão da Copa da Amizade do Jorge Teixeira, em Manaus

Time bicampeão, representantes da comunidade João Paulo II | Foto: Divulgação

Manaus - O Hortelã FC conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o título da Copa da Amizade do bairro Jorge Teixeira, na noite da última quinta-feira (20). Em um jogo acirrado, o time da comunidade João Paulo II superou a equipe do Mônaco pelo placar de 3 a 2.

Além de mais um título do torneio, jogadores do Hortelã se destacaram em outras premiações. Leandro Beleo se consagrou o artilheiro, com 12 gols marcados no campeonato. E com grandes defesas no último jogo, o goleiro Lucas Coiote foi escolhido como o destaque da final.

O capitão do Hortelã FC, Robercio Gomes, responsável por abrir o placar na disputa decisiva, falou sobre os desafios que o time enfrentou e da importância da vitória.

Jogadores destaques | Foto: Divulgação

“Alcançamos nosso objetivo que era de defender o título, agora somos bicampeões do campeonato. Dessa vez foi um pouco mais difícil, porque o campeonato contou com times mais fortes e a final foi contra uma equipe que já conquistou torneios renomados na cidade. Porém, jogamos na vontade, na raça e vencemos mais uma vez”, disse Robercio.

Essa edição da Copa da Amizade durou aproximadamente três meses e contou com a participação de 13 equipes. A organização já planeja a próxima disputa, prevista para o mês de maio.