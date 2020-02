Naça empata com Penarol e avança para a semifinal do Barezão

Manaus- Nacional Futebol Clube e Penarol Atlético Clube realizaram neste domingo (23), no estádio Floro de Mendonça, um duelo acirrado que terminou com igualdade no placar, pela sétima e última rodada da fase classificatória do primeiro turno do Campeonato Amazonense. A partida terminou por 0 a 0, o resultado classificou o Mais Querido para a semifinal do Barezão 2020.



Duelo de Leões

Na primeira etapa, o jogo bastante truncado. A primeira oportunidade foi da equipe da casa, aos três minutos, Edinho Canutama cruzou para Nena que de cabeça escora para Railson finalizar, mas Bernardo Carvalho faz uma defesa e evita o gol.

O Leão da Vila apostou em jogadas pelos lados | Foto: João Normando

O Mais Querido respondeu, Charles lançou para Randerson que finalizou pra fora, para animar a torcida nacionalina que se fez presente na cidade da Pedra Pintada.

Aos 12 minutos, em contra-ataque, Charles recebeu no meio e finalizou, mas pegou muito embaixo da bola e desperdiçou a chance. Na sequência, em bola cruzada, Nena aparece para desviar, e obrigou o arqueiro azulino a novamente fazer a defesa.

O Naça comandado por Gilberto Pereira decidiu arriscar de fora da área. Aos 24, Guilherme Adolfo cobrou falta na intermediária, mas Rascifran vai no canto e manda para escanteio. Lance seguinte, foi a vez de Klécio cobrar, mas novamente o goleiro do Penarol salvou.

Segundo tempo

Na segunda etapa, a equipe da casa começou pressionando. Aos 11, Railson cruzou na esquerda para Nena, o camisa 9 do Penarol cabeceia para trás, a bola porém, passa rente à trave. O Leão da Vila apostou em jogadas pelos lados. Aos 21, Fidélis cruzou rasteiro, Guilherme Adolfo finaliza, mas por cima do gol.

As duas equipes começaram a sentir o cansaço e decidiram colocar jogadores e velocidade para dar um novo ânimo ao jogo. Aos 40, Paulinho tocou para Klecio que chutou colocado na entrada da área e obrigou Rascifran a buscar a bola no ângulo. No último lance da partida, Romarinho recebe lançamento na direita, deixa o marcador no chão, mas finaliza para fora.

| Foto: João Normando

Classificação

Com este resultado, o Naça garantiu a quarta colocação da tabela, com dez pontos e avança para a semifinal do primeiro turno. Na próxima fase, o Leão da Vila Municipal enfrentará o Amazonas Futebol Clube, nesta quinta-feira (27), às 20h30, na Arena da Amazônia.

*Com informações da assessoria