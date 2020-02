Reforços: Manaus FC anuncia contratação de dois atacantes

| Foto: Ismael Monteiro/Divulgação

Manaus - Surpreendido pelas lesões de Rossini, Diogo Dolem e Thiago Brito, o Manaus Futebol Clube não perdeu tempo, foi ao mercado e, nesta segunda-feira (24), anunciou os atacantes Rodrigo Fumaça e Raphael Martinho para a sequência da temporada. Os jogadores chegam com o aval do técnico Welington Fajardo.



Natural do Rio de Janeiro, Rodrigo Nascimento de Oliveira Luz tem 24 anos e chega ao tricampeão amazonense para sua primeira passagem pelo futebol nortista. O atleta estava disputando o Campeonato Carioca pelo Macaé. Além do clube carioca, ele já defendeu Roeselare-BEL, Ituano-SP, Cuiabá-MT, Sampaio Corrêa-MA, Luverdense-MT, Sampaio Corrêa-RJ, Itaboraí-RJ, Gonçalense-RJ, Boavista-POR, Vitória-BA, Vasco-RJ e Audax-RJ.

“Estou muito feliz. Antes de vir para cá, pesquisei sobre o clube, busquei informações com alguns amigos e tive excelentes referências. Vamos lutar para conseguir alcançar o tetracampeonato estadual e o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro”, afirmou Fumaça.

Também em sua primeira passagem pelo futebol da Região Norte, Raphael Martinho possui um vasto “currículo internacional”. Aos 31 anos, o jogador, nascido em Campo Grande (MS), estava no São Bento disputando a Série A2 do Paulistão. Ele já atuou por Ascoli-ITA, Virtus Entella-ITA, Bari-ITA, Carpi-ITA, Catania-ITA, Hellas Verona-ITA, Cesena-ITA, Paulista-SP, Vororaty-SP e Athletico-PR.

“Contente com a oportunidade. Ano passado voltei ao Brasil e disputei a Série B pelo São Bento. O Manaus me abriu as portas e vou procurar dar a resposta dentro de campo, corresponder às expectativas da diretoria e ajudar o clube a conquistar os objetivos”, disse Martinho.

O Gavião do Norte volta a campo na quarta-feira (26), às 20h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, para encarar o Fast pela semifinal do Campeonato Amazonense. Dono da segunda melhor campanha da fase classificatória, joga com a vantagem do empate para chegar à decisão. Os dois reforços ainda não estarão à disposição do técnico Welington Fajardo.

*Com informações da assessoria