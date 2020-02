Técnico do Nacional FC revela expectativa para a semifinal do Barezão

Manaus- O Nacional Futebol Clube encara o Amazonas Futebol Clube pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2020. A partida ocorre nesta quinta-feira (27), às 20h30, na Arena da Amazônia. O técnico do Leão da Vila Municipal, Gilberto Pereira, comentou sobre o confronto entre os felinos, a Onça e o Leão.



“É uma grande expectativa. Não tem como não citar, o Amazonas é a equipe que está no melhor momento do campeonato, entretanto, é uma nova competição, uma nova forma de jogo. Temos que ter o interesse nosso, e aumenta mais por ser uma decisão. Estamos trabalhando para corrigir os erros e concentração total nessa batalha”, revela.

O apoio da torcida em uma partida é essencial. Para isso, Gilberto não dispensa a presença da fiel azulina do Naça.

“Com muito respeito ao adversário, mas contamos com a torcida nacionalina. O Naça tem uma torcida raiz mesmo. Uma torcida apaixonada que apoia o time. Eu e os atletas contamos com a presença deles para nos ajudar em mais esse desafio”, disse.

Leão e Onça

O Mais Querido tinha enfrentado a Onça Pintada na segunda rodada do Barezão e o placar ficou tudo igual, por 2 a 2. Agora, valendo vaga para a final do Campeonato Amazonense, somente a vitória interessa para o Leão da Vila Municipal.

*Com informações da assessoria