Internacional garante Gre-Nal na Libertadores e apresenta Gustagol

Em semana movimentada, Internacional avança na Libertadores e apresenta atacante Gustagol, ex-Corinthians | Foto: Divulgação/ SC Internacional

Manaus - O Internacional garantiu o clássico Gre-Nal na próxima fase da Libertadores ao superar o Tolima, da Colômbia, na última quarta-feira (26), e apresentou oficialmente o atacante Gustagol, ex-Corinthians, na tarde desta quinta-feira (27).

Com gol de Paolo Guerrero, após grande jogada de D'Alessandro, o Colorado se classificou para a fase de grupos da maior competição da América, onde integra o grupo E - o mesmo do rival Grêmio, América de Cali, da Colômbia, e Universidad Católica, do Chile.

Internacional bateu o Tolima por 1 a 0 e garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores | Foto: Divulgação/ SC Internacional

O primeiro clássico será em 12 de março, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada da competição. O segundo está previsto para 8 de abril, no estádio Beira-Rio. Nesse intervalo, os times ainda disputam um Gre-Nal em 21 de março pela quarta rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

Na primeira disputa do ano, o Grêmio levou a melhor com gol de Diego Souza, mas além dessas, pelo menos outros dois Gre-Nais estão garantidos no ano, ambos pelo Campeonato Brasileiro, mas ainda existe a possibilidade de que sejam 11 edições de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, por até quatro competições diferentes, contando também Campeonato Gaúcho, Libertadores e Copa do Brasil.

Gustagol apresentado

Gustagol, de 25 anos, foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (27) | Foto: Divulgação/ SC Internacional

Novo centroavante colorado para a temporada de 2020, Gustagol, ex-Corinthians, foi oficialmente apresentado na tarde desta quinta-feira (27), embora tenha sido anunciado na terça-feira da semana retrasada, dia 18. Das arquibancadas do Beira-Rio, o atacante acompanhou a classificação do Inter contra o Tolima, e não escondeu a expectativa de atuar com a camisa colorada.

"A expectativa é muito boa. O calor da torcida é sensacional, fizeram uma festa muito linda, empurrando os companheiros para que conseguíssemos, mesmo com um a menos, a classificação. Sem dúvida a torcida será muito importante nesta temporada, e esperamos retribuir com muitas alegrias."

A coletiva de apresentação do novo reforço contou também com a presença de Rodrigo Caetano, diretor executivo, que valorizou a contratação para o setor ofensivo, destacando as características goleadoras do ex-corintiano.

"Pelo perfil, pelo que ele tem de números, excelentes, com uma média de gols bastante elevada nos últimos anos, pelo que usamos como sistema de jogo, a gente buscou o Gustavo. Esperamos que tenha sucesso no Internacional. Seja bem-vindo!", concluiu.