São Raimundo demite técnico Mazinho, divulga FAF

Manaus - Pressionado após ser derrotado por 2 a 0, no último domingo (23), pelo Princesa do Solimões, no Gilbertão, em Manacapuru (município distante 89 km de Manaus), o treinador Anquimar Moreira, mais conhecido como "Mazinho", deixou o comando do Tufão da Colina. A notícia foi divulgada no site da Federação Amazonense de Futebol (FAF) nesta quinta-feira (27), porém o clube ainda não se pronunciou abertamente sobre.

O nome de Carlos Prata, técnico do último título amazonense do Tufão, em 2006, quando o time foi campeão invicto, é forte nos bastidores do clube colinense.

Se tiver o nome confirmado, Carlos Prata terá a missão de levar o Tufão ao título após 14 anos.

A passagem de Mazinho pelo Tufão da Colina durou pouco mais de três meses após o treinador português Paulo Morgado deixar o clube no final da Série B do Campeonato Amazonense de 2019, quando o time da Colina ficou com a segunda posição.

No primeiro turno do Campeonato Amazonense de 2020, o São Raimundo ficou na 5ª colocação, somando 8 pontos, atrás de Nacional, Fast Clube e os finalistas Manaus FC e Amazonas FC.

O próximo desafio do Tufão é pelo segundo turno do Campeonato Amazonense, contra o Manaus FC, em data, horário e local a definir. Por conta do duelo entre o Gavião do Norte e o Brasil de Pelotas (RS), pela segunda fase da Copa do Brasil, a FAF precisará adiar a data da partida contra o Tufão, que estava prevista para ocorrer no dia 4 (mesmo dia do jogo do Manaus na competição Nacional).