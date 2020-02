Amazonas FC confirma favoritismo contra o Nacional e encara Manaus FC

| Foto: Leonardo Mota/Em Tempo

Manaus - Na segunda semifinal do Campeonato Amazonense de 2020, nesta quinta-feira (27), o Amazonas FC derrotou o Nacional FC por 4 a 2 para chegar à final do primeiro turno apenas nove meses após sua fundação.

Com gols de Diego Torres, Daivison, Maikon Leite e Dênis Pedra, a Onça-Pintada da Zona Leste de Manaus confirmou o favoritismo, deu continuidade à sequência de invencibilidade no campeonato e encara o Manaus Futebol Clube, no próximo domingo (1º), às 16h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Um dos destaques do jogo com uma assistência e boas jogadas pela ponta esquerda, Vitinho foi fundamental para a vitória. Em sua primeira temporada com o clube, o camisa 17 valoriza a vitória principalmente pela tradição do rival.

"Jogo difícil, e sabíamos que seria assim. O Nacional é um time de tradição, mas chegamos determinados para conseguir a vitória. Vamos continuar trabalhando focados para levantar a taça no domingo", comentou o atacante.

Já o técnico do Nacional, Gilberto Pereira, que chegou ao clube para a disputa da 6ª rodada, afirma faltar equilíbrio no elenco nacionalino, mas diz também que a derrota não significa que está tudo errado.

"Refizemos a equipe quase três vezes durante o jogo procurando a forma de jogar, mas os erros individuais nos trouxeram prejuízo. Nem sempre quando perde, está tudo errado. Precisamos de equilíbrio para avaliar o que aconteceu no jogo e tirar as lições para fazer um segundo turno melhor", comentou o treinador.

O jogo

A partida começou em alta intensidade, com os dois times marcando bem a saída de bola e se movimentando muito no setor ofensivo.

Precisando vencer para chegar à final, o Nacional viu o Amazonas lentamente tomar conta das ações ofensivas e quase marcar.

Em jogada pelo lado direito, Magnum cruzou para o artilheiro Daivison, que de frente para o gol acabou errando o tempo da bola e "furando" - o que manteve o 0 a 0 no placar.

Aproveitando a pressão, a Onça-Pintada veio em velocidade com Vitinho, aos 5 minutos do primeiro tempo, até que o ponta direita foi derrubado. Na cobrança da falta, ele mesmo lançou na cabeça de Diego Torres que, no terceiro andar, abriu o placar: 1 a 0 para o Amazonas.

Após o gol, o Naça tentou reequilibrar a partida, mas até a metade do primeiro tempo sofria com a falta de criatividade no meio de campo, dependendo de lampejos de Charles ou Netinho.

A jogada de mais perigo do Leão da Vila Municipal foi aos 36 minutos e nem sequer foi um chute a gol. Em rara ocasião com espaço pelo meio de campo, Netinho esperou a ultrapassagem de Paulinho e, na hora de cruzar, mandou na direção do gol para intervenção de Olivera com os pés.

Na sequência do lance, aos 38 minutos da primeira etapa, Vitinho recebeu lindo passe de trivela pela esquerda. Mano a mano com o marcador, ele deu um corte seco e foi derrubado na área, resultando em pênalti para o Amazonas FC.

Na cobrança, Daivison soltou o pé no meio do gol, sem chances para Bernardo, anotando o seu 11º no campeonato Estadual e o segundo da Onça-Pintada no jogo.

Segundo tempo

Com as entradas de João Pedro e Daniel Guerreiro, o Nacional veio para a segunda etapa disposto a reagir, se lançou ao ataque e a etapa complementar foi emocionante do início ao fim.

Já no terceiro minuto, o atacante Daniel ficou com o rebote após lançamento na área e mandou chute forte, por cima do gol, mas com perigo.

Aos 10 minutos, o atacante Daivison, do Amazonas e o volante Felipe, do Nacional, trocaram empurrões e xingamentos, em briga que resultou na expulsão dos dois jogadores.

Aproveitando o espaço deixado, a Onça-Pintada quase marcou o terceiro, também no começo da segunda etapa.

Com dez de cada lado, o Amazonas FC tinha as principais jogadas ofensivas e poderia ter ampliado o placar em diversas ocasiões, mas pecava no passe final e o resultado se arrastava até o final.

No entanto, como a máxima do futebol diz que "quem não faz, leva", o Nacional aproveitou a sequência de gols perdidos pelo adversário para pôr fogo no jogo.

Aos 31 minutos, João Pedro recebeu pela esquerda, cortou para o meio e, com chute colocado, no canto esquerdo de Oliveira, diminuiu a vantagem para 2 a 1.

Animado com o primeiro gol no jogo, o time comandado por Gilberto Pereira se lançou ao ataque e, aos 35 minutos, foi recompensado com o gol de empate.

Na pressão dentro da área, o goleiro Oliveira fez duas defesas importantes, mas na terceira Daniel Guerreiro apareceu livre, na pequena área, para colocar o 2 a 2 no placar aos gritos animados da torcida nacionalina.

Ainda com a vantagem do empate para se classificar à final, o Amazonas FC não quis depender do regulamento e rapidamente voltou à frente, com Maikon Leite, que entrou para mudar o jogo.

Dênis Pedra fez grande jogada individual pelo lado direito, passando por dois jogadores e deixando para Maikon Leite que, livre e com muita calma, bateu no alto para marcar: 3 a 2 para o auri-negro.

No final do primeiro tempo, aos 44 minutos, o líder em passes para gol no Estadual retribuiu a gentileza para o volante do Amazonas FC com um passe desconcertante.

Por debaixo das pernas do marcador, deixou Dênis Pedra em ótima posição dentro da área. De primeira e com chute cruzado, o camisa número 5 fez o suficiente para vencer o goleiro e definir o