Prêmio Profissional da Imprensa Esportiva será lançado em Manaus

Ao todo serão homenageados 22 profissionais do segmento esportivo | Foto: Divulgação

Manaus- Para contemplar os profissionais da imprensa que atuam na cobertura do desporto amazonense, será realizado no dia 06 de março, a cerimônia de entrega do Prêmio Profissional da Imprensa Esportiva - Troféu Orlando Rebelo. O evento, que é promovido pela Comunic Marketing e Assessoria, em parceria com o Portal No Pódio, terá início às 19h e irá ocorrer no Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, localizado na Rua Rio Purus, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.



O prêmio foi criado em fevereiro de 2018, em alusão ao Dia Municipal do Profissional da Imprensa Esportiva, comemorado no dia 20 de fevereiro, conforme o Projeto de Lei nº 292/2013, sancionado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto.

Ao todo serão homenageados 22 profissionais do segmento esportivo com o troféu, que este ano receberá o nome de Orlando Rebelo, em memória a este que foi um dos melhores comentaristas do esporte até a atualidade. Após a entrega do prêmio a esses profissionais que vem se destacando ao longo dos anos, haverá um coquetel para celebrar a classe contemplada.

Dia do Profissional da Imprensa Esportiva - Celebrado no dia 20 de fevereiro, o Dia do Profissional da Imprensa Esportiva no Amazonas foi escolhido em referência ao dia do nascimento de um dos pioneiros na profissão de repórter esportivo na capital amazonense, Carlos Zamith, que começou sua carreira em 1954, na Rádio Rio Mar e, em 1956, ajudou a fundar a Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Amazonas (ACLEA).

*Com informações da assessoria