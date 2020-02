Sorteio da Terceira Fase da Copa do Brasil será dia 5 de março

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, nesta quinta-feira (27), que o sorteio dos mandos de campo da Terceira Fase da Copa do Brasil 2020 será realizado no próximo dia 5 de março, quinta, às 15h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A cerimônia será transmitida pela CBF TV.

Se passar pelo Brasil de Pelotas (RS) no próximo dia 4, o Manaus Futebol Clube também estará entre os times nesta fase da competição e de quebra tem a chance de reeditar a final da Série D do Brasileiro de 2019, contra o Brusque (SC).

Dez confrontos da Segunda Fase já foram realizados. Figueirense-SC, CRB-AL, Botafogo-RJ, Ceará-CE, Brusque-SC, Juventude-RS, Paraná-PR, América-RN, Ferroviária-SP e Afogados-PE foram as equipes vitoriosas que já garantiram vaga na próxima etapa da competição. Outros dois duelos estão agendados para esta quinta-feira. Os demais oito embates ocorrerão na próxima semana (4 e 5).

*Com informações da Confederação Brasileira de Futebol