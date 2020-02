'Afogados' festeja vaga na Copa Brasil e construirá centro para treino

Manaus- A noite da última quarta-feira (26), foi histórica para o time de uma pequena cidade do interior de Pernambuco. O Afogados da Ingazeira bateu o Atlético-MG nos pênaltis e avançou na Copa do Brasil. Mas a festa que tomou conta das ruas não se deu somente pela vaga na terceira fase.

Além da classificação, o clube garantiu uma premiação de R$ 1,5 milhão de reais, que já tem destino traçado: a construção do centro de treinamento do Afogados.



É o que garante o presidente do clube, João Nogueira, que se mostrou empolgado com a possibilidade de crescimento do Afogados no cenário do futebol brasileiro.

"Nós temos um plano sim, que é construir o CT. Estamos procurando o terreno para ter no mínimo dois campos de treinamento, porque hoje os atletas treinam no campo da prefeitura. Já estamos negociando com um corretor o terreno de três hectares para colocar esta ideia em ação o mais rápido possível," declarou.

O clube, que possui pouco mais de seis anos de existência, conseguiu a vaga para esta Copa do Brasil por causa da 3ª colocação no Campeonato Pernambucano da temporada passada. No clube desde 2017, o presidente João Nogueira exaltou o aspecto democrático do torneio nacional, que surge como uma grande plataforma para o clube.

"Conseguimos ver que a competição é diferenciada. Eu considero o campeonato mais importante do mundo em igualdade para os clubes que o disputam. O clube tem visibilidade na imprensa, fica conhecido. A Copa do Brasil é capaz de proporcionar o crescimento de uma equipe", disse o presidente.

Esta é a primeira vez que o Afogados disputa a Copa do Brasil. A Coruja, como é conhecido o time, já embolsou mais de R$2,69 milhões em premiações até aqui. O grande momento do time na competição tem sido motivo de muita festa entre seus torcedores.

Com pouco mais de 36 mil habitantes, o município festejou a vaga até a madrugada da última quinta-feira, com carreatas, fogos e uma comemoração que parecia não ter hora para acabar.

"Quem estava aqui viu que a cidade parou. A população foi dormir tarde e eu mesmo só me deitei quando já era quase de manhã. Foi só festa! O futebol é muito bom, ele proporciona uma interação entre as pessoas, faz com que elas pensem menos nos problemas do dia a dia. É do povo. Tivemos uma carreata na cidade com direito a trio elétrico," contou o presidente.



Na próxima fase, o time pernambucano encara a Ponte Preta na Copa do Brasil.

*Com informações da CBF