Pep Guardiola exalta Gabriel Jesus: 'Não há jogadores como ele'

Pep Guardiola, técnico do City, elogiou a atuação de Gabriel Jesus dizendo não ter jogadores como ele no mundo | Foto: Divulgação/ Manchester City

Manaus - Pela primeira fase das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City venceu o Real Madrid de Zinedine Zidane por 2 a 1, de virada, e recebe os maiores campeões do torneio na Inglaterra para definir quem avança à próxima fase.

Destaque na partida com um gol e ótimas jogadas, o atacante brasileiro Gabriel Jesus começou a partida no lugar do ídolo Kun Agüero e recebeu elogios do técnico Pep Guardiola após a partida no estádio Santiago Bernabéu.

"Não há jogadores como ele no mundo - quando joga pelas laterais é muito difícil de parar. Eu o escolhi [para começar jogando] porque abre muito bem o campo. Com Varane, Sergio Ramos, Casemiro e Valverde [na defesa do Madrid], ir para o combate direto, pelo meio, é muito complicado" comentou o técnico do City.

No lance do gol, os jogadores e torcedores do Real Madrid reclamaram de falta de Jesus | Foto: Divulgação/ Manchester City

Criticado dentre os torcedores brasileiros, Gabriel Jesus não sentiu o peso de estrear no estádio do maior campeão europeu. Além do primeiro gol da reação citizen, o atacante teve as duas principais chances do time inglês na primeira etapa: o goleiro Courtois salvou a primeira e Casemiro, quase na linha do gol, salvou a segunda.

Gabriel Jesus estreou no estádio Santiago Bernabéu com um gol que deu a reação ao time inglês | Foto: Divulgação/ Manchester City

No segundo tempo, em disputa polêmica com o zagueiro Sérgio Ramos, de cabeça, completou passe de Kevin De Bruyne para o fundo das redes, empatando o jogo. Quase no fim, foi protagonista do lance que causou a expulsão do zagueiro "Blanco", após arrancada no que poderia ter sido o terceiro gol.

"Estou muito feliz pelo jogo que fizemos, fomos muito maduros, pois sabíamos que era um jogo muito difícil. Foi meu primeiro jogo no Bernabéu, mas eu sempre via que era muito difícil jogar aqui. A gente vê todo mundo sempre sofrendo para jogar aqui. Então, nós fomos muito maduros ao manter a calma, principalmente quando sofremos o primeiro gol", disse o atacante brasileiro.