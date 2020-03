Final inédita no Barezão opõe invictos Amazonas e Manaus FC

A Onça garante não só a vaga na final do torneio, junto ao outro finalista do segundo turno, como também a presença em competições nacionais | Foto: Divulgação/ FAF





Manaus - A final inédita do primeiro turno do Barezão 2020 ocorre neste domingo (1º), às 17h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima - localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital. Os invictos Amazonas FC e Manaus FC duelam pelo título do turno e por uma vaga na grande final do Campeonato Amazonense.

O Manaus FC eliminou o Fast Clube, na última quarta-feira (26), após empate em 1 a 1, por ter a vantagem com melhor campanha na fase classificatória em comparação com o Rolo Compressor. Já o Amazonas FC venceu o Nacional, na última quinta-feira (27), por 4 a 2 e tem a vantagem do empate na decisão do primeiro turno, diante do Manaus, pelo mesmo critério.

Com apenas nove meses de fundação, o Amazonas FC chega a sua primeira final com o título simbólico da fase de grupos pela grande campanha que fez. O time só não venceu o Nacional FC (2 a 2) e o Manaus FC (1 a 1), conquistando 17 pontos dos 21 possíveis e termina a primeira fase com o melhor ataque: 18 gols marcados.

Caso seja campeão, a Onça garante não só a vaga na final do torneio, junto ao outro finalista do segundo turno, como também a presença em competições nacionais, como a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão de 2021.

Com apenas nove meses de fundação, o Amazonas FC chega a sua primeira final com o título simbólico da fase de grupos





Além disso, defende uma invencibilidade que já dura 13 jogos. De acordo com o diretor administrativo e financeiro da Onça-Pintada, Lissandro Breval, chegar na final com menos de um ano da fundação estava nos planos da diretoria e todo o planejamento, desde a Segundinha, foi visando este momento.

“Chegar nesta final estava no nosso planejamento, desde o ano passado queríamos entrar no calendário brasileiro, ainda na série B [do Estadual]. Nosso planejamento interno foi baseado nisso. Graças a Deus deu certo e a gente vem colhendo os frutos deste trabalho. Não tem nada ganho, mas vamos em busca do título”, afirma o diretor.

Já o Manaus FC é o atual tricampeão Estadual, vive grande momento regional e até nacionalmente após eliminar o Coritiba (time da Série A), pela Copa do Brasil. O Gavião do Norte disputa a final do primeiro turno após terminar a fase de classificação no segundo lugar, com quatro vitórias e três empates, totalizando 15 pontos. Sem perder desde a 5ª rodada do primeiro turno, no Estadual de 2019, o esmeraldino espera garantir o 22º jogo sem derrota.

Já o Manaus FC é o atual tricampeão Estadual





O presidente do clube, Luís Mitoso, diz esperar um jogo muito disputado. Segundo ele, o nível do campeonato Estadual aumentou nesta temporada, o que facilita o trabalho da comissão técnica na hora de avaliar os jogadores para as competições nacionais, como Copa do Brasil e a Série C do Brasileirão.

“Não ficamos satisfeitos em jogos como os contra o Iranduba ou o Fast, mas fazem parte da preparação. Todos os jogos do Estadual foram muito disputados com o Manaus FC, não encontramos facilidade. Isso é muito bom até para que o técnico e a comissão possam avaliar o time, até chegar no ideal para entrar em campo”, disse o mandatário.

Duelo de defesas

Com as duas melhores defesas da competição, Manaus e Amazonas fizeram um duelo de poucos gols pela 7ª rodada na fase classificatória, que terminou em 1 a 1 e garantiu a liderança para os auri-negros.

O setor defensivo do Gavião do Norte leva vantagem por ter concedido apenas quatro gols - contra seis do Amazonas -, contando com o da semifinal, contra o Fast Clube. O técnico Ricardo Lecheva deve escalar uma defesa de muita velocidade nas laterais, com Souza e Magnum, além de muita segurança pelo meio e nas bolas aéreas, com Rubran e Bernardo.

O zagueiro Bernardo, de 30 anos, afirma que o principal para o sucesso defensivo da equipe é a manutenção da base que disputou a Série B do Estadual, em 2019. Além disso, ressaltou a importância da obediência tática dos jogadores para fazer o sistema funcionar.

"Nossa defesa tem sido um ponto forte da nossa equipe. Conseguimos manter os quatro da defesa desde o ano passado. Nosso sistema defensivo começa desde o ataque, com nossos meias ajudando muito e os volantes realizando um papel primordial", disse o capitão auri-negro.

Na última partida, o técnico Welington Fajardo contou com a volta do lateral direito Igor, que provavelmente começará no time titular ao lado de Caíque. Pela esquerda, o camisa 12 vive ótima fase, principalmente no setor ofensivo. Luis Fernando e Thiago Spice, autor do gol da classificação esmeraldina, formam a dupla de zaga menos vazada da competição.

Para o presidente Mitoso, o time não se preocupa com a pressão na final deste primeiro turno. "Se estivéssemos pressionados, nem entraríamos em campo contra o Coritiba", disse. O Manaus FC treinou na sexta-feira (28) e no sábado (29) fez apenas um trabalho recreativo, já visando o confronto pela final inédita entre os dois clubes.

"O Amazonas já demonstra, desde a série B [do Estadual], que chega em total e real condição de decidir o campeonato. Temos que convidar os torcedores de maneira geral a ir ao estádio assistir o que, com certeza, será um belo jogo. Há tempos esperamos uma decisão disputada como essa", afirmou o mandatário.

Ataques desfalcados?

Para a decisão do primeiro turno, o técnico Welington Fajardo não conta com Diogo Dolem (estiramento na coxa) e Rossini (trauma no joelho), que estão fora do time titular desde a vitória do Gavião do Norte sobre o Coritiba, pela Copa do Brasil.

Com um meio campo de qualidade, mas pouca movimentação, com Derlan, Panda e Hamilton, Janeudo e Gabriel Davis foram os escolhidos para dar velocidade pelas pontas e compor o ataque com Matheus Oliveira, que curiosamente tem menos gols que o reserva de posição, Paulinho Simionato (três gols). Ainda assim, o Manaus FC foi às compras e trouxe Rodrigo Fumaça e Raphael Martinho, que também jogam pelos lados do campo e já podem estrear.

"Os desfalques são para os dois times, mas acredito que nenhum dos dois é dependente de jogadores, inclusive as nossas novas contratações estão disponíveis para o treinador. O técnico tem à disposição jogadores tão bons quanto os que estão fora, então ele tem que arranjar um meio de fazer o melhor com isso. Temos um elenco muito bom e que supre toda e qualquer necessidade de reposição", declarou o presidente Luís Mitoso.

Desfalques para os dois times porque a Onça-Pintada da Zona Leste não conta com o artilheiro do clube (11 gols) e da competição (6 gols): o camisa 19, Daivison. No começo da segunda etapa da semifinal, o atacante se envolveu em uma confusão com o volante Felipe Eduardo, do Leão da Vila Municipal, e acabou expulso, desfalcando o time na final.

"É um grande desfalque, o Daivison está numa boa fase, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Não podemos contar com a arbitragem, mas temos pessoas competentes, como o Maikon Leite e o Vitinho, entre outros e vamos brigar para dar certo. A expulsão nos desestabilizou, mas até acho positivo essas coisas acontecerem, porque fortaleceu a união do time, prevaleceu a calma do Lecheva para fazer as mudanças certas e estamos satisfeitos com os resultados até agora.”, declarou o diretor administrativo e financeiro, Lissandro Breval.

Sem o "homem-gol" na referência, o ataque do Amazonas FC é uma incógnita. Depois de testar formações com Wesley Macedo, Maikon Leite e Vitinho, o único realmente confirmado é Jack Chan, titular em todas as partidas até o momento. O técnico Ricardo Lecheva deve armar o meio de campo com o que tem de melhor: Dênis Pedra, Pelezinho e Diego Torres, destaque nessa reta final de primeiro turno.

Rivalidade crescente

Na final do primeiro turno do Campeonato Amazonense de 2019, entre Fast Clube e Penarol AC, 706 pessoas foram ao estádio Ismael Benigno (Colina) presenciar o título do tricolor e a classificação para a final do Estadual. Com o aumento da rivalidade entre Amazonas e Manaus FC, a expectativa é que os números sejam bem maiores nesta final.

Na primeira semifinal deste ano, entre Manaus e Fast, 832 pessoas compareceram ao estádio e contribuíram para uma receita de R$6.270. Na segunda disputa, Naça e Amazonas levaram 782 pessoas à Arena da Amazônia, com uma renda de R$ 5.620. Os ingressos para a final estão à venda nas bilheterias da Arena da Amazônia, no dia da partida, por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Como tanto o Gavião, quanto a Onça-Pintada começam a se consolidar como as principais potências da região - pelo nível de investimento, desempenho técnico e organização estrutural - a rivalidade entre os clubes e os torcedores começa a aumentar e a expectativa de público para esta final é grande.

Preocupado com a violência nos estádios, o presidente Mitoso pediu paz aos torcedores, seguindo os relatos de comportamento agressivo na partida contra o Fast, quando a torcida esmeraldina entoou cantos homofóbicos e entrou em confronto com torcedores adversários.

"Queremos uma decisão quente, disputada, mas sempre com tranquilidade nas arquibancadas. Já nos pronunciamos desde já afirmando que não aceitamos nenhum tipo de tumulto dentro ou fora de campo", disse o presidente do Manaus.

Na sequência da final do primeiro turno, o Manaus FC volta suas atenções para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Brasil de Pelotas (RS), às 19h30 (de Manaus), no dia 4 de março. Jogando no estádio Bento Freitas, em Pelotas, o Gavião do Norte entra em campo buscando a classificação para a terceira fase, que sairá da disputa de pênaltis no caso de empate.

Já o Amazonas FC, estreia no segundo turno do Barezão 2020 contra o Fast Clube, no dia 5 de março, na Arena da Amazônia. A bola está prevista para rolar às 20h30.