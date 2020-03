Kaizen conquista 1ª etapa do Campeonato Amazonense de Judô 2020

Manaus (AM) - A Academia Kaizen conquistou a 1ª etapa do Campeonato Amazonense de Judô 2020 , no último sábado, 29 de fevereiro, na Vila Olímpica de Manaus. O evento, que incluiu o tradicional Festival Infantil, contou com a participação de 270 atletas de 19 associações da capital e interior.

Para chegar ao topo do pódio coletivo geral, a Kaizen, nome fantasia do Clube Administrativo Esporte e Cultura (Caec), faturou um total de 29 medalhas, sendo 19 de ouro, sete pratas e três de bronze. Os números constam no resultado oficial divulgado pela Federação de Judô do Amazonas (Fejama).

A entidade máxima do judô no estado também apontou outros destaques da competição que abriu o calendário de 2020.

La Salle

A Associação Esportiva Lassalista foi segunda colocada na classificação geral da 1ª etapa, com 32 medalhas – 16 ouros, 12 pratas e quatro bronzes.

Academia Kaizen conquistou a 1ª etapa do Campeonato Amazonense de Judô 2020 | Foto: Divulgação

Adalberto Valle

O terceiro lugar no pódio, segundo a Fejama, foi o Centro Educacional Adalberto Valle, com 25 medalhas – 16 ouros, oito pratas e um bronze.

O quarto ficou com a Associação Barbosa de Lutas Esportivas (ABLE), com 22 medalhas – 13 ouros, seis pratas e três bronzes.

A quinta posição no geral ficou com Acopajam, com 13 medalhas – nove ouros, duas pratas e dois bronzes.

Amazonas

A 1ª etapa do Campeonato Amazonense de Judô serviu também como seletiva para formação da delegação que vai representar o estado no Brasileiro da Região 1, dias 28 e 29 de março, em Belém do Pará. O Amazonas buscará o tetracampeonato da competição.

Festival Infantil

Antes dos combates da seletiva, a Fejama realizou o tradicional Festival Infantil com a nova geração esporte. A classificação dessa categoria apresentou as seguintes academias, pela ordem:

Centro Educacional Adaberto Valle, Shiai Judô Team, Instituto Caminho Suave, Associação Kodokan de Judô, Kaizen e Acopajam.

*Com informações da assessoria