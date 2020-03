Amazonas FC e Fast Clube abrem returno do Barezão na quinta-feira (5)

Campeonato Amazonense recomeça nesta quinta-feira (5) | Foto: Leonardo Mota

Manaus - O Manaus FC goleou o Amazonas FC no último domingo (1º), para conquistar o título do 1º turno do Barezão 2020. No entanto, nem tudo está perdido para a Onça-Pintada e nem tão pouco para os demais times, pois o torneio continua a todo vapor nesta quinta-feira (5), com o aurinegro de volta ao campo desta vez contra Fast Clube, na abertura do 2º turno.

O Rolo Compressor, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, promete força total para chegar à final na segunda etapa da competição. Enquanto isso, Gavião do Norte mira apenas na Copa do Brasil, já que enfrenta o Brasil de Pelotas (RS), pela segunda fase da competição, na próxima quarta-feira (4).

Manaus FC goleou o Amazonas para vencer o 1º turno do Campeonato Amazonense | Foto: Leonardo Mota

Na fase classificatória, a Onça-Pintada da Zona Leste despontou na liderança e terminou o turno com 17 pontos, seguido pelo Gavião do Norte (15), Fast (13) e Nacional FC (10) no grupo dos quatro clubes que avançaram às semifinais.

O aurinegro liderou também nas estatísticas. Perdendo apenas na final - a primeira derrota da história do clube desde a fundação (2019) -, terminou com o melhor ataque (14 gols) seguido de Naça (13), Fast (10) e Manaus (10).

O atacante Daivison, do Amazonas, embora tenha ficado de fora da final por conta da expulsão no jogo contra o Nacional FC, ainda assim terminou como o artilheiro (6 gols). Luizão do tricolor (5) e Wellington do Tufão (4), completam o pódio.

Amazonas x Fast Clube

Os únicos times a manterem os treinadores do começo do torneio - juntamente com o Manaus - se enfrentam para dar início ao returno do Campeonato Amazonense. Após a derrota na final, a Onça-Pintada da Zona Leste conta com a volta do artilheiro Daivison e, sem lesões, deve ter o time completo contra o tricolor. A bola rola às 20h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com a melhor campanha e o vice-campeonato, Amazonas FC estreia no returno contra o Fast | Foto: Leonardo Mota

O técnico Ricardo Lecheva deve escalar o aurinegro com Oliveira no gol, Bernardo e Rubran na zaga, com Magnum e Souza nas laterais. Pelezinho, Dênis Pedra e Diego Torres (Maikon Leite) devem compor o meio de campo, com Jack Chan, Daivison e Vitinho no ataque.

Em ascensão desde a eliminação na Copa do Brasil, para o Goiás, o Rolo Compressor busca um começo de turno melhor do que o anterior, quando largou com uma sequência de duas derrotas e um empate. Dentre as novidades, estão os atacantes Júnior Rato, ex-Sampaio Corrêa, e Betinho Pereira, ex-Remo, além do meia Marco Goiano, ex-Bragantino (PA).

O técnico Wladimir Araújo dever ir a campo com um time semelhante ao que foi eliminado para o Manaus FC, na semifinal do 1º turno. Rangel no gol, com Caliari e Carlinhos Rocha na zaga. Igor Índio (Arthur) e Ítalo nas laterais, com Sarôa, Léo Mineiro e Dadá (Emerson) no meio de campo. No ataque, Ray, Raylson e Luizão buscam furar a segunda melhor defesa da competição até o momento.

EC Iranduba x Nacional FC

Com resultados abaixo do esperado no 1º turno, guardadas as devidas proporções, Iranduba e Naça se enfrentam no estádio Ismael Benigno (Colina), localizado no bairro São Raimundo, Zona Oeste da capital, no próximo sábado (7), às 17h. O Hulk tenta se recuperar após terminar na última colocação. Já o Leão da Vila Municipal busca estabilidade, após começo conturbado com Aderbal Lana.

Para substituir o técnico Charles Guerreiro, que deixou o time após derrota por goleada para o Amazonas FC, a diretoria do Iranduba escolheu Adriano Kanaã, de 41 anos. O treinador acompanhou a derrota para o Manaus e dirigiu o clube na última rodada do 1º turno, contra o Fast Clube.

Nacional FC anunciou a contratação de cinco novos jogadores | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Com passagens por Noroeste (SP), Caçador (SC), Porto (SC), Batatais (SP), entre outros, o treinador está em sua primeira passagem pelo futebol da região Norte e, caso não tenha novas contratações, deve ir a campo com Bruno Saúl no gol, Alexandre e Pablo nas laterais, Dedimar e Kennerson na dupla de zaga. Lucas Andrade, Gaspar, Lucas Espiga e Thiago Bonfim no meio de campo, com Cássio e Bolacha (Pity) no ataque.

O Leão da Vila Municipal, sob o comando do técnico Gilberto Pereira, estreia no 2º turno para se firmar dentre as potências do torneio. Com os novos reforços, o time ideal é uma incógnita, mas o Naça pode ir a campo com Bernardo no gol, Paulinho, Anderson, Jordan e Fidelis na linha defensiva; Gleidson, Klécio e Charles no meio de campo; Romarinho, Netinho e Daniel Guerreiro no ataque.

Penarol AC x Princesa do Solimões

No clássico do interior, o Penarol busca repetir o feito do primeiro turno, quando quebrou um longo jejum sem vencer no estádio Gilberto Mestrinho, o "Gilbertão", em Manacapuru. Com técnicos novos, os dois times tentam voltar ao topo da tabela no próximo domingo (8), às 15h30, no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara.

Na última partida, no "Gilbertão", vitória do Penarol e quebra de jejum de 6 anos | Foto: Divulgação

Substituindo o técnico Sidney Benyo, Joaci Moura é o novo comandante do Tubarão de Manacapuru. Após as dispensas de Elton, Leozinho, Thiago Bigo e Branco, as únicas chegadas foram dos zagueiros Eric e Vinícius, além do atacante Jonas. Joaci deve começar com Luís Paulo no gol, Thiago Brandão e Eric na zaga, Judá e Miliano nas laterais. No meio de campo, Junior Baé, Thiago Amazonense e Antony conectam as jogadas com Thiaguinho, Binho e Jonas.

Sob o comando de Aderbal Lana, o Penarol encerrou o 1º turno com um empate contra o Nacional. O tradicional treinador deve escalar o Leão Azul Itacoatiarense com Rascifran no gol, Gleisinho, Natan, Ferreira e Digão na linha defensiva. Com Tubarão, Thayson, Railson e Rafa Guedes, o meio de campo se complementa com o ataque formado por Edinho Canutama, Heltinho e Nena.

Manaus FC x São Raimundo

Na estreia do 2º turno do Campeonato Amazonense, no domingo (8), no estádio da Colina, às 17h, o Manaus FC encara o São Raimundo, que terminou o turno na 5ª posição, com oito pontos conquistados e a segunda pior defesa do torneio, com 14 gols concedidos.



Após as lesões de Diogo Dolem e Rossini, o esmeraldino foi às compras e trouxe Raphael Martinho, ex-São Bento (SP), e Rodrigo Fumaça, ex-Macaé (RJ) - que estreou na final do turno - com funções táticas semelhantes dentro de campo.

Em comemoração com o técnico Welington Fajardo após o título do 1º turno | Foto: Leonardo Mota

O time, que deve ir a campo, depende do confronto contra o Brasil de Pelotas, pela Copa do Brasil, nesta amanhã (4). Com um desconforto na parte posterior da coxa esquerda, Matheus Oliveira é dúvida para as duas partidas.

Se repetir a escalação da final, o técnico Welington Fajardo deve escalar Jonathan no gol, Igor e Caíque nas laterais, Spice e Luís Fernando na zaga. Derlan, Panda e Janeudo no meio de campo, com Rodrigo Fumaça, Gabriel Davis e Paulinho Simionato no ataque.

O Tufão anunciou que tanto o treinador Anquimar Moreira, o “Mazinho”, quanto os jogadores Maurício Stronda, Carlinhos e Carlinhos Jr. foram dispensados, o que pode significar o encerramento da parceria com o Atlético Clipper Clube.

Além deles, o atacante Wellinghton Silva, artilheiro do time no ano, foi contratado pelo União Cacoalense para a disputa do Campeonato Rondoniense. Carlos Prata, de 61 anos, campeão Estadual com o São Raimundo em 2006, foi anunciado no comando técnico da equipe. O clube anunciou também a volta do lateral Getúlio e a contratação do goleiro Lucas Carvalhães Saraiva, o “Lucão”, ex-América e Mageense, do Rio de Janeiro.